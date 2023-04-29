AK Parti´li Aksal: Türkiye´nin güçlenmesini istemeyen bütün şer odakları karşı masaya destek veriyor



Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, "Türkiye´nin bölgede güçlenmesini istemeyen, var olmasını istemeyen bütün şer odakları karşı masaya destek veriyorlar. Bugün Amerika neden karşı masayı, Kılıçdaroğlu´nu destekliyor? Bugün bir bakıyorsunuz PKK neden Kılıçdaroğlu´na destek veriyor? Ben Türk insanının bunu düşüneceğini zannediyorum. Bizim insanımız en zor zamanlarda, en güç zamanlarda bu ülkeye sahip çıkmıştır" dedi.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, seçim çalışmaları kapsamında, Edirne´nin Keşan ilçesinde Büyük Cami Mahallesi´ndeki Küçük Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti. Aksal´a çalışmalarında AK Parti Edirne milletvekili adayları Tarık Hatipler ve Erdinç Çekiç, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Yenimuhacir Belediye Başkanı Mustafa Türker, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç ve partililer eşlik etti.

`BU SEÇİM DAHA ÖNEMLİ´

Fatma Aksal, Edirne´de seçim çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, "Bugün de iki milletvekili adayımız ve ben Keşan´dayız. Keşan programımızı gerçekleştiriyoruz. Ben önümüzdeki seçimlerin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Biz karış karış Edirne´mizi geziyoruz. Çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayacağız diyoruz. Tabii ki önümüzdeki seçimler çok önemli. Bakıyorsunuz bir tarafta Cumhur İttifakı Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye´nin istikbalinin ve istikrarının iktidarı, bilinen bir iktidar. Öbür tarafta 6´lı Masa diye başladılar, 7´li, şimdi 8 ayak oldular. İçinde ne olduğu belli olmayan bir ittifak. İçinde Amerika var, içinde PKK var, içinde HDP var. Dün, HDP `Oyumuz önümüzdeki seçimlerde desteğimiz Kılıçdaroğlu´nadır´ diye bir açıklama yaptı. Biz tüm hemşehrilerimizin 14 Mayıs´ta sandığı gidip bu ülkenin istikrarına ve istikbaline sahip çıkmaları gerektiğini düşünüyoruz. Her seçim şüphesiz önemlidir ama bu seçim daha önemli" diye konuştu.

`BİZİM İNSANIMIZ EN ZOR ZAMANLARDA BU ÜLKEYE SAHİP ÇIKMIŞTIR´

14 Mayıs´ta yapılacak seçimlerin bu sadece Türkiye´nin ve Türk insanının seçimi değil bütün dünyanın seçimi haline geldiğini söyleyen Aksal, "Türkiye´nin bölgede güçlenmesini istemeyen, var olmasını istemeyen bütün şer odakları karşı masaya destek veriyorlar. Bugün Amerika neden karşı masayı, Kılıçdaroğlu´nu destekliyor? Bugün bir bakıyorsunuz PKK neden Kılıçdaroğlu´na destek veriyor? Ben Türk insanının bunu düşüneceğini zannediyorum. Bizim insanımız en zor zamanlarda, en güç zamanlarda bu ülkeye sahip çıkmıştır. Çanakkale Savaşı´nı vermişlerdir, Milli mücadele vermişlerdir, Kurtuluş Savaşı mücadelesi vermişlerdir. Ben inanıyorum ki 14 Mayıs´ta da Recep Tayyip Erdoğan´a sahip çıkarak çok güçlü bir şekilde tüm dünyaya `Dünya 5´ten büyüktür´ mesajını vereceklerdir" ifadelerini kullandı.

`KENDİ ENERJİ KAYNAKLARINI BULAN BİR TÜRKİYE VAR´

Fatma Aksal, artık eski Türkiye´nin olmadığını belirterek, "Biz diyoruz ki önümüzdeki yüzyıl Türkiye´nin yüzyılı olacak. Artık kendi otomobilini üreten, kendi İHA´sını, SİHA´sını üreten, kendi gemisini üreten bir Türkiye var. En önemlisi önümüzdeki yüzyıl, enerjinin yüzyılı olacak. Kendi enerji kaynaklarını bulan bir Türkiye var. Kendi doğal gazımızı karaya ulaştırdık. Vatandaşlarımıza da veriyoruz. Petrol arama çalışmalarımız devam ediyor ama onunda ötesinde Türkiye artık doğal gazın fiyatının belirlendiği bir enerji üssü haline geldi. Çünkü Türkiye stratejik olarak, coğrafik yapı olarak enerji kaynaklarıyla enerjiyi en çok tüketen bölgenin arasında. Türkiye, enerjinin en çok tüketildiği Avrupa´yla, bütün enerji kaynaklarının olduğu Asya arasında bir köprü ve bir geçiş güzergahı. Enerjinin de geçişini kontrol ediyor. Onun için vatandaşlarımız mutlu olsunlar, vatandaşlarımız hiç karamsar olmasınlar. Allah´ın izniyle önümüzdeki yüzyıl Türkiye´nin yüzyılı olacaktır" dedi.

Fatma Aksal ve beraberindekiler daha sonra sanayideki iş yerinde ürettiği mozaik pres makinesini Suudi Arabistan´a ihraç edecek olan Sadık Yılmaz´ı ziyaret etti. Aksal, mozaik pres makinesini her şeyiyle Keşan´da üretildiğini ve 5 Mayıs´ta Tekirdağ Limanı´ndan gemiye yüklenerek Suudi Arabistan´a ihraç edileceğini söyledi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2023-04-29 16:59:08



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