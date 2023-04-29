AK Parti´li Aksal: Türkiye´nin güçlenmesini istemeyen bütün şer odakları karşı masaya destek veriyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti´li Aksal: Türkiye´nin güçlenmesini istemeyen bütün şer odakları karşı masaya destek veriyor

DHA

AK Parti´li Aksal: Türkiye´nin güçlenmesini istemeyen bütün şer odakları karşı masaya destek veriyor


Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, "Türkiye´nin bölgede güçlenmesini istemeyen, var olmasını istemeyen bütün şer odakları karşı masaya destek veriyorlar. Bugün Amerika neden karşı masayı, Kılıçdaroğlu´nu destekliyor? Bugün bir bakıyorsunuz PKK neden Kılıçdaroğlu´na destek veriyor? Ben Türk insanının bunu düşüneceğini zannediyorum. Bizim insanımız en zor zamanlarda, en güç zamanlarda bu ülkeye sahip çıkmıştır" dedi.  
AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, seçim çalışmaları kapsamında, Edirne´nin Keşan ilçesinde Büyük Cami Mahallesi´ndeki Küçük Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti. Aksal´a çalışmalarında AK Parti Edirne milletvekili adayları Tarık Hatipler ve Erdinç Çekiç, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Yenimuhacir Belediye Başkanı Mustafa Türker, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç ve partililer eşlik etti.
`BU SEÇİM DAHA ÖNEMLİ´
Fatma Aksal, Edirne´de seçim çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, "Bugün de iki milletvekili adayımız ve ben Keşan´dayız. Keşan programımızı gerçekleştiriyoruz. Ben önümüzdeki seçimlerin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Biz karış karış Edirne´mizi geziyoruz. Çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayacağız diyoruz. Tabii ki önümüzdeki seçimler çok önemli. Bakıyorsunuz bir tarafta Cumhur İttifakı Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye´nin istikbalinin ve istikrarının iktidarı, bilinen bir iktidar. Öbür tarafta 6´lı Masa diye başladılar, 7´li, şimdi 8 ayak oldular. İçinde ne olduğu belli olmayan bir ittifak. İçinde Amerika var, içinde PKK var, içinde HDP var. Dün, HDP `Oyumuz önümüzdeki seçimlerde desteğimiz Kılıçdaroğlu´nadır´ diye bir açıklama yaptı. Biz tüm hemşehrilerimizin 14 Mayıs´ta sandığı gidip bu ülkenin istikrarına ve istikbaline sahip çıkmaları gerektiğini düşünüyoruz. Her seçim şüphesiz önemlidir ama bu seçim daha önemli" diye konuştu.
`BİZİM İNSANIMIZ EN ZOR ZAMANLARDA BU ÜLKEYE SAHİP ÇIKMIŞTIR´
14 Mayıs´ta yapılacak seçimlerin bu sadece Türkiye´nin ve Türk insanının seçimi değil bütün dünyanın seçimi haline geldiğini söyleyen Aksal, "Türkiye´nin bölgede güçlenmesini istemeyen, var olmasını istemeyen bütün şer odakları karşı masaya destek veriyorlar. Bugün Amerika neden karşı masayı, Kılıçdaroğlu´nu destekliyor? Bugün bir bakıyorsunuz PKK neden Kılıçdaroğlu´na destek veriyor? Ben Türk insanının bunu düşüneceğini zannediyorum. Bizim insanımız en zor zamanlarda, en güç zamanlarda bu ülkeye sahip çıkmıştır. Çanakkale Savaşı´nı vermişlerdir, Milli mücadele vermişlerdir, Kurtuluş Savaşı mücadelesi vermişlerdir. Ben inanıyorum ki 14 Mayıs´ta da Recep Tayyip Erdoğan´a sahip çıkarak çok güçlü bir şekilde tüm dünyaya `Dünya 5´ten büyüktür´ mesajını vereceklerdir" ifadelerini kullandı.
`KENDİ ENERJİ KAYNAKLARINI BULAN BİR TÜRKİYE VAR´
Fatma Aksal, artık eski Türkiye´nin olmadığını belirterek, "Biz diyoruz ki önümüzdeki yüzyıl Türkiye´nin yüzyılı olacak. Artık kendi otomobilini üreten, kendi İHA´sını, SİHA´sını üreten, kendi gemisini üreten bir Türkiye var. En önemlisi önümüzdeki yüzyıl, enerjinin yüzyılı olacak. Kendi enerji kaynaklarını bulan bir Türkiye var. Kendi doğal gazımızı karaya ulaştırdık. Vatandaşlarımıza da veriyoruz. Petrol arama çalışmalarımız devam ediyor ama onunda ötesinde Türkiye artık doğal gazın fiyatının belirlendiği bir enerji üssü haline geldi. Çünkü Türkiye stratejik olarak, coğrafik yapı olarak enerji kaynaklarıyla enerjiyi en çok tüketen bölgenin arasında. Türkiye, enerjinin en çok tüketildiği Avrupa´yla, bütün enerji kaynaklarının olduğu Asya arasında bir köprü ve bir geçiş güzergahı. Enerjinin de geçişini kontrol ediyor. Onun için vatandaşlarımız mutlu olsunlar, vatandaşlarımız hiç karamsar olmasınlar. Allah´ın izniyle önümüzdeki yüzyıl Türkiye´nin yüzyılı olacaktır" dedi.
Fatma Aksal ve beraberindekiler daha sonra sanayideki iş yerinde ürettiği mozaik pres makinesini Suudi Arabistan´a ihraç edecek olan Sadık Yılmaz´ı ziyaret etti. Aksal, mozaik pres makinesini her şeyiyle Keşan´da üretildiğini ve 5 Mayıs´ta Tekirdağ Limanı´ndan gemiye yüklenerek Suudi Arabistan´a ihraç edileceğini söyledi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2023-04-29 16:59:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trakya Üniversitesinde hedef 10 bin uluslararası öğrenci
YEREL HABERLER Trakya Üniversitesinde hedef 10 bin uluslararası ...
AK Parti İl Başkanı İba ve milletvekili adayları seçim çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER AK Parti İl Başkanı İba ve milletvekili adayları ...
Restorasyonun sürdüğü Selimiye'de, ibadet alanının bu yıl kullanıma açılması hedefleniyor
YEREL HABERLER Restorasyonun sürdüğü Selimiye'de, ibadet alanının bu ...
Keşan'da "Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası" düzenlendi
YEREL HABERLER Keşan'da "Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası" düzenlendi
Yüzmede milli takım seçmeleri, Edirne'de devam ediyor
YEREL HABERLER Yüzmede milli takım seçmeleri, Edirne'de devam ediyor
Dünya Veteriner Hekimler Günü Edirne'de törenle kutlandı
YEREL HABERLER Dünya Veteriner Hekimler Günü Edirne'de törenle ...
Milli yüzücü Kuzey Tunçelli'nin olimpiyat heyecanı:
YEREL HABERLER Milli yüzücü Kuzey Tunçelli'nin olimpiyat heyecanı:
Husumetlisini silahla ağır yaralayan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Husumetlisini silahla ağır yaralayan şüpheli ...
Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 30 zanlı gözaltına alındı
YEREL HABERLER Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 30 zanlı ...
Edirne'de 63 kilo uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Edirne'de 63 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Edirne'de "Neriman Şairoğlu ve atölye arkadaşları" sergisi açıldı
YEREL HABERLER Edirne'de "Neriman Şairoğlu ve atölye arkadaşları" ...
EDİRNE'DE 3 ARACIN KARIŞTIĞI KAZADA MOTOSİKLETLİ HAYATINI KAYBETTİ, SÜRÜCÜLERDEN BİRİ KAÇTI  
YEREL HABERLER EDİRNE'DE 3 ARACIN KARIŞTIĞI KAZADA MOTOSİKLETLİ ...
Edirne'de 3 aracın karıştığı kazada motosikletli hayatını kaybetti, sürücülerden biri kaçtı
YEREL HABERLER Edirne'de 3 aracın karıştığı kazada motosikletli ...
Edirne'de otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Edirne'de otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü ...
Genç yüzücüler Edirne'deki milli takım seçmelerinde iki Türkiye rekoru kırdı
YEREL HABERLER Genç yüzücüler Edirne'deki milli takım seçmelerinde ...
AK Parti İl Başkanı İba ve AK Parti milletvekili adayları seçim çalışmalarını sürdürdü
YEREL HABERLER AK Parti İl Başkanı İba ve AK Parti milletvekili ...
Edirne'de geleneksel oyunlarla çocuklara "teknoloji detoksu" yaptırıldı
YEREL HABERLER Edirne'de geleneksel oyunlarla çocuklara "teknoloji ...
Depremlerde 7 üyesini yitiren Antakya Medeniyetler Korosu, Edirne'de konser verecek
YEREL HABERLER Depremlerde 7 üyesini yitiren Antakya Medeniyetler ...
Edirne Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Edirne Ticaret Borsası
Yüzmede milli takım seçmeleri, Edirne'de devam ediyor
YEREL HABERLER Yüzmede milli takım seçmeleri, Edirne'de devam ediyor
Edirne'de 8 terör şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Edirne'de 8 terör şüphelisi yakalandı
Edirne'de asayiş
YEREL HABERLER Edirne'de asayiş
Edirne'de kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 9 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Edirne'de kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 9 ...
Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan 8 terör örgütü üyesi yakalandı
YEREL HABERLER Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan 8 terör ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.