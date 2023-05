Trakya'da, 1 Mayıs kutlamaları

EDİRNE, TEKİDAĞ, KIRKLARELİ, (DHA)TRAKYA'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, sivil toplum örgütlerinin düzenlediği yürüyüş ve etkinliklerle kutlandı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Trakya'da düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Edirne'deki etkinlik Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Şükrüpaşa İlkokulu önünden başladı. Emek ve Meslek Örgütü Platformu'nu oluşturan sendika, oda ve siyasi parti temsilcilerinden oluşan konvoy cadde üzerinde yürüyüş gerçekleştirdi. Sloganlar atan grup daha sonra Saraçlar Caddesi'nde toplanarak gerçekleştirilen basın açıklamasına katıldı. Basın açıklamasına platform adına Türkiye Enerji Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TESİŞ) Edirne Şube Başkanı Zeki Şişko okudu

Şişko'nun okuduğu açıklamada 1 Mayıs'ın Türkiye'de güçlü bir tarihi olduğunu ifade edilerek, işçi sınıfının gücüne her zamankinden fazla ihtiyaç olduğu belirtildi. Şişko, "1 Mayıs, tüm değerleri üreten işçilerin-emekçilerin bugüne dair itirazlarını ve yarına dair hedeflerini ifade ettiği bir gündür. 1 Mayıs alanları yüz binlerin birbirlerine ve tüm dünya işçi sınıfına yüzünü döndüğü ve elini uzattığı alanlardır. Bugün işçi sınıfının, emekçilerin sesine, sözüne, gücüne hem dünyada hem de ülkemizde her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Bugün dünyanın dört bir yanında hakları için, adalet için, demokrasi için, barış için mücadele eden işçilerin, emekçilerin, gençlerin, kadınların sesleri 1 Mayıs meydanlarında buluşuyor" dedi.

'EMEKÇİLERİN YÖNETEN OLDUĞU BİR DÜZEN KURMA İRADEMİZİ İLAN EDİYORUZ'

Umutlarını ve taleplerini meydanlarda haykırdıklarını kaydeden Şişko, "Nasıl bir dünya, nasıl bir memleket, nasıl bir gelecek istediğimizi; umutlarımızı, taleplerimizi, haklarımızı bugün bu meydanda haykırıyoruz. Ülkemiz kuşkusuz tarihi nitelikte, kritik bir seçimin eşiğindedir. Yine kuşkusuz, ülkemizi Atatürk´ün hedeflediği muasır medeniyetler seviyesine taşımak için, hiçbir seçim sonucu tek başına yeterli olmayacaktır. Bu ancak ülkeyi emeğiyle var edenlerin haklarını alması ve ilerletmesiyle gerçekleşir. Bugün burada yeni bir başlangıç yapıyoruz. Bu ülkenin tüm değer ve güzelliklerini üreten biz işçilerin, emekçilerin yöneten olduğu bir düzen kurma irademizi ilan ediyoruz" dedi.

ÇORLU'DA YAĞMURA RAĞMEN 1 MAYIS

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Tekirdağ´ın Çorlu ilçesinde düzenlenen etkinlikle kutlandı. Sivil toplum kuruluşları ile siyasi partiler ve sendikanın katıldığı kutlamalarda yağmur yağışına rağmen katılımcılar alanı terk etmedi. Omurtak Caddesi Atatürk meydanında yapılan kutlamalara katılanlar alana ellerinde pankart ve bayraklar ile geldi. Kutlamaya katılanlar polis noktasından yapılan aramaların ardından alana alındı. Burada önce halay çeken katılımcılar sloganlar attılar. Yağan yağmura aldırış etmeyen katılımcıların bazıları yağmurdan kapalı otoparklara sığındı.

Havanın açmasıyla işçiler tekrar kutlama alanına çıktı. Burada komite adına konuşan Eğitim İş Sendikası Çorlu Şube Başkanı Mahmut Er, "Bugün bu alandan taleplerimizi bir kez daha haykırıyoruz. Herkese iş ve insanca yaşanacak ücret istiyoruz. Nitelikli ve parasız eğitimparasız sağlık istiyoruz. Kadınlara hak ettiği değerin verilmesini, her alanda eşit haklara ve temsile sahip olmalarını istiyoruz" diye konuştu.

LÜLEBURGAZ'DA YAKLAŞIK 3 BİN KİŞİ BULUŞTU

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Emek ve Demokrasi Platformunun öncülüğünde gerçekleştirilen 1 Mayıs kutlamalarına çevre illerden, ilçelerden gelen yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Lüleburgaz tören alanının önünde toplanan kalabalık buradan ellerinde pankartlar ve dövizler ile sloganlar atarak İstanbul Caddesi ile Fatih Caddesi'nde yürüyüş yaptı. İlçede çarşı merkezindeki Kongre Meydanı'na gelen kalabalık burada tekrardan sloganlar attı, marşlar ve şarkılar söyledi. Günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşmaların ardından etkinlik son buldu.(DHA)FOTOĞRALIDHA-Genel Türkiye-Edirne Mehmet YİRUN Olgay GÜLER Uğurcan KARAOĞLU

2023-05-01



