Trakya'da, 1 Mayıs kutlamaları

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trakya'da, 1 Mayıs kutlamaları

DHA

Trakya'da, 1 Mayıs kutlamaları


EDİRNE, TEKİDAĞ, KIRKLARELİ, (DHA)TRAKYA'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, sivil toplum örgütlerinin düzenlediği yürüyüş ve etkinliklerle kutlandı. 
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Trakya'da düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Edirne'deki etkinlik Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Şükrüpaşa İlkokulu önünden başladı. Emek ve Meslek Örgütü Platformu'nu oluşturan sendika, oda ve siyasi parti temsilcilerinden oluşan konvoy cadde üzerinde yürüyüş gerçekleştirdi. Sloganlar atan grup daha sonra Saraçlar Caddesi'nde toplanarak gerçekleştirilen basın açıklamasına katıldı. Basın açıklamasına platform adına Türkiye Enerji Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TESİŞ) Edirne Şube Başkanı Zeki Şişko okudu
Şişko'nun okuduğu açıklamada 1 Mayıs'ın Türkiye'de güçlü bir tarihi olduğunu ifade edilerek, işçi sınıfının gücüne her zamankinden fazla ihtiyaç olduğu belirtildi. Şişko, "1 Mayıs, tüm değerleri üreten işçilerin-emekçilerin bugüne dair itirazlarını ve yarına dair hedeflerini ifade ettiği bir gündür. 1 Mayıs alanları yüz binlerin birbirlerine ve tüm dünya işçi sınıfına yüzünü döndüğü ve elini uzattığı alanlardır. Bugün işçi sınıfının, emekçilerin sesine, sözüne, gücüne hem dünyada hem de ülkemizde her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Bugün dünyanın dört bir yanında hakları için, adalet için, demokrasi için, barış için mücadele eden işçilerin, emekçilerin, gençlerin, kadınların sesleri 1 Mayıs meydanlarında buluşuyor" dedi.
'EMEKÇİLERİN YÖNETEN OLDUĞU BİR DÜZEN KURMA İRADEMİZİ İLAN EDİYORUZ'
Umutlarını ve taleplerini meydanlarda haykırdıklarını kaydeden Şişko, "Nasıl bir dünya, nasıl bir memleket, nasıl bir gelecek istediğimizi; umutlarımızı, taleplerimizi, haklarımızı bugün bu meydanda haykırıyoruz. Ülkemiz kuşkusuz tarihi nitelikte, kritik bir seçimin eşiğindedir. Yine kuşkusuz, ülkemizi Atatürk´ün hedeflediği muasır medeniyetler seviyesine taşımak için, hiçbir seçim sonucu tek başına yeterli olmayacaktır. Bu ancak ülkeyi emeğiyle var edenlerin haklarını alması ve ilerletmesiyle gerçekleşir. Bugün burada yeni bir başlangıç yapıyoruz. Bu ülkenin tüm değer ve güzelliklerini üreten biz işçilerin, emekçilerin yöneten olduğu bir düzen kurma irademizi ilan ediyoruz" dedi.
ÇORLU'DA YAĞMURA RAĞMEN 1 MAYIS
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Tekirdağ´ın Çorlu ilçesinde düzenlenen etkinlikle kutlandı. Sivil toplum kuruluşları ile siyasi partiler ve sendikanın katıldığı kutlamalarda yağmur yağışına rağmen katılımcılar alanı terk etmedi. Omurtak Caddesi Atatürk meydanında yapılan kutlamalara katılanlar alana ellerinde pankart ve bayraklar ile geldi. Kutlamaya katılanlar polis noktasından yapılan aramaların ardından alana alındı. Burada önce halay çeken katılımcılar sloganlar attılar. Yağan yağmura aldırış etmeyen katılımcıların bazıları yağmurdan kapalı otoparklara sığındı.
Havanın açmasıyla işçiler tekrar kutlama alanına çıktı. Burada komite adına konuşan Eğitim İş Sendikası Çorlu Şube Başkanı  Mahmut Er, "Bugün bu alandan taleplerimizi bir kez daha haykırıyoruz. Herkese iş ve insanca yaşanacak ücret istiyoruz. Nitelikli ve parasız eğitimparasız sağlık istiyoruz. Kadınlara  hak ettiği değerin verilmesini, her alanda eşit haklara ve temsile sahip olmalarını istiyoruz" diye konuştu.
LÜLEBURGAZ'DA YAKLAŞIK 3 BİN KİŞİ BULUŞTU
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Emek ve Demokrasi Platformunun öncülüğünde gerçekleştirilen 1 Mayıs kutlamalarına çevre illerden, ilçelerden gelen yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Lüleburgaz tören alanının önünde toplanan kalabalık buradan ellerinde pankartlar ve dövizler ile sloganlar atarak İstanbul Caddesi ile Fatih Caddesi'nde yürüyüş yaptı. İlçede çarşı merkezindeki Kongre Meydanı'na gelen kalabalık burada tekrardan sloganlar attı, marşlar ve şarkılar söyledi. Günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşmaların ardından etkinlik son buldu.(DHA)FOTOĞRALIDHA-Genel Türkiye-Edirne Mehmet YİRUN Olgay GÜLER Uğurcan KARAOĞLU
2023-05-01 15:49:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edirne'nin kültür, turizm ve el sanatları Avusturya'da tanıtıldı
YEREL HABERLER Edirne'nin kültür, turizm ve el sanatları ...
Trakya'da sağanak etkili oldu
YEREL HABERLER Trakya'da sağanak etkili oldu
Trakya Üniversitesi, TEKNOFEST 2024'e akademik paydaş olmak istiyor
YEREL HABERLER Trakya Üniversitesi, TEKNOFEST 2024'e akademik paydaş ...
Genç yüzücüler, üç Türkiye rekoru kırdı
YEREL HABERLER Genç yüzücüler, üç Türkiye rekoru kırdı
Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı
YEREL HABERLER Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, 1 Mayıs Emek ve ...
Trakya Üniversitesi yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanında çalışmalarını hızlandırdı
YEREL HABERLER Trakya Üniversitesi yenilenebilir enerji ve enerji ...
Edirne'de tartıştığı kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Edirne'de tartıştığı kişiyi silahla yaralayan zanlı ...
Edirne'de "Seçim Güvenliği Toplantısı" yapıldı
YEREL HABERLER Edirne'de "Seçim Güvenliği Toplantısı" yapıldı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
YEREL HABERLER 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu konser düzenleyecek
YEREL HABERLER Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri ...
Genç yüzücüler milli takım seçmelerinde iki Türkiye rekoru kırdı
YEREL HABERLER Genç yüzücüler milli takım seçmelerinde iki Türkiye ...
AK Parti´li Aksal: Türkiye´nin güçlenmesini istemeyen bütün şer odakları karşı masaya destek veriyor
YEREL HABERLER AK Parti´li Aksal: Türkiye´nin güçlenmesini istemeyen ...
Trakya Üniversitesinde hedef 10 bin uluslararası öğrenci
YEREL HABERLER Trakya Üniversitesinde hedef 10 bin uluslararası ...
AK Parti İl Başkanı İba ve milletvekili adayları seçim çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER AK Parti İl Başkanı İba ve milletvekili adayları ...
Restorasyonun sürdüğü Selimiye'de, ibadet alanının bu yıl kullanıma açılması hedefleniyor
YEREL HABERLER Restorasyonun sürdüğü Selimiye'de, ibadet alanının bu ...
Keşan'da "Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası" düzenlendi
YEREL HABERLER Keşan'da "Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası" düzenlendi
Yüzmede milli takım seçmeleri, Edirne'de devam ediyor
YEREL HABERLER Yüzmede milli takım seçmeleri, Edirne'de devam ediyor
Dünya Veteriner Hekimler Günü Edirne'de törenle kutlandı
YEREL HABERLER Dünya Veteriner Hekimler Günü Edirne'de törenle ...
Milli yüzücü Kuzey Tunçelli'nin olimpiyat heyecanı:
YEREL HABERLER Milli yüzücü Kuzey Tunçelli'nin olimpiyat heyecanı:
Husumetlisini silahla ağır yaralayan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Husumetlisini silahla ağır yaralayan şüpheli ...
Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 30 zanlı gözaltına alındı
YEREL HABERLER Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 30 zanlı ...
Edirne'de 63 kilo uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Edirne'de 63 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Edirne'de "Neriman Şairoğlu ve atölye arkadaşları" sergisi açıldı
YEREL HABERLER Edirne'de "Neriman Şairoğlu ve atölye arkadaşları" ...
EDİRNE'DE 3 ARACIN KARIŞTIĞI KAZADA MOTOSİKLETLİ HAYATINI KAYBETTİ, SÜRÜCÜLERDEN BİRİ KAÇTI  
YEREL HABERLER EDİRNE'DE 3 ARACIN KARIŞTIĞI KAZADA MOTOSİKLETLİ ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.