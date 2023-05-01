Keşan´da sağanak ve dolu etkili oldu

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Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)-EDİRNE´nin Keşan ilçesinde öğle saatlerinde yağan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının 21 derece olduğu Keşan'da, öğle saatlerinde yağmur ve dolu yağışı başladı. Sağanak nedeniyle caddelerde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Ana yollarda trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Yağışa hazırlıksız yakalananlar, saçak altlarına ve pasaj girişlerine sığındı. Yağışın aralıklarla devam etmesi beklenirken, yetkililer olası su baskınlarına karşı ilçe halkını uyardı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2023-05-01 16:42:59



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