Husumetlisi tarafından iş yerinde tabancayla vuruldu (2)- Yeniden



Uğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, sanayi sitesindeki iş yerine gelen husumetlisi S.C.E. tarafından tabancayla vurulan Önay Ediz, yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Eski Sanayi Sitesi'nde oto elektrikçide meydana geldi. İşletmede çalışan Önay Ediz, iş yerine gelen ve aralarında husumet bulunduğu belirtilen S.C.E. ile tartıştı. Bu sırada S.C.E., üzerindeki tabancayla Ediz'e 7 el ateş ettikten sonra kaçtı. Bacakları ve eline isabet eden 3 kurşunla yaralanan Ediz, ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Kaçan S.C.E., polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Uğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)

2023-05-02 17:47:06



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.