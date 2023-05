DEPREMDE 7 ÜYESİNİ KAYBEDEN ANTAKYA MEDENİYETLER KOROSU, EDİRNE'DE KONSER VERDİ  

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde 7 üyesi ile birlikte üyelerinin birinci dereceden birçok yakınını kaybettiği Antakya Medeniyetler Korosu, Avrupa Günü Dayanışma konserlerinin ilkini Edirne'de verdi. Koronun kurucusu ve Şefi Yılmaz Özfırat, acılarının halen çok taze olduğunu belirterek, "Hani derler ya 'Karanlığın müziği yapılır mı?' Evet, karanlığı anlatan müzik yapılır ki insanların kalbine dokunan en kolay şey müziktir. Müzikle insanlara bu deprem gerçeğini hatırlatmaya çalışıyoruz" dedi.Antakya Medeniyetler Korosu Avrupa Günü Dayanışma konserlerine Edirne'den başladı. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu mali desteği ile Edirne, Denizli, Eskişehir, Antalya, Samsun, Sivas, Van ve Urfa'yı kapsayan 8 şehirde mayıs ayı boyunca dayanışma konserleri verecek koro, Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde vatandaşlarla buluştu. Konsere Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Belediye Başkanı Recep Gürkan, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Sezai Irmak ve çok sayıda kişi katıldı.KONSERDE DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDIKoro, yaklaşık 2 saat süren konserde depremin meydana geldiği saat olan 04.17'yi, Adıyaman'daki İsias Oteli'nin enkazı altında kalan Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğretmen ve öğrencilerini, koroda hayatını kaybeden 7 üyeyi ve Antakya'dan yıkım görüntülerini slayt gösterisiyle paylaştı. Katılanların da parçaların bir kısmına eşlik ettiği konserde, bazı vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı.'DEPREMİ UNUTTURMAMAYA ÇALIŞIYORUZ'Konserle ilgili duygularını paylaşan Antakya Medeniyetler Korosu kurucusu ve şefi Yılmaz Özfırat, yaşanan depremin sesi olmaya çalıştıklarını belirtti. Özfırat, "Maalesef 6 Şubat´ta merkez üssü Kahramanmaraş olan depremde Hatay ve Antakya da çok büyük bir yıkım yaşadı. Bizler de 7 arkadaşımızı kaybettik. Bugün yola çıktığımız noktaya baktığımız zaman, biz bu 11 ilde yaşanan ve hatta 12 ilde yaşanan; çünkü bize göre KKTC´de Gazimağusa da bu depremden etkilenmiştir. Çünkü Gazimağusa´daki insanların 26 tane canı maalesef Adıyaman´da vefat etmiştir. O yüzden bu 12 ildeki yaşanan depremin sesi olmaya çalışıyoruz. Depremi unutturmamaya çalışıyoruz. 4:16´da her şeyimiz vardı, 4:17´de maalesef hiçbir şeyimiz kalmadı. Bunu insanlara tekrar hatırlatmaya çalışıyoruz. Deprem gerçeğinin unutulmamasını istiyoruz. Medeniyetler Korosu ayağa kalkarsa, Hatay şehri ayağa kalkar diyerek de konserlerimize devam ediyoruz" dedi.'EVET, KARANLIĞIN MÜZİĞİ YAPILIR'Korodan 7 kişinin depremde hayatını kaybettiğini hatırlatan Özfırat, "Biz toplamda 200 kişiydik. Maalesef 193 kişi kaldık. 7 tane canımız bizden gitti. Korodaki her bir arkadaşımın da birinci derece yakını vefat etti. O yüzden biz acımızı yaşıyoruz ama aynı zamanda da bu acının insanlara nasıl geçeceğini görüyoruz. Hani derler ya `Karanlığın müziği yapılır mı?´ Evet, karanlığı anlatan müzik yapılır ki insanların kalbine dokunan en kolay şey müziktir. Müzikle insanlara bu deprem gerçeğini hatırlatmaya çalışıyoruz" diye konuştu.'BİRLİK VE BERABERLİK, YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI SAĞLAMALIYIZ'Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık da kendisinin de deprem sonrası 10 hafta Hatay'da görev yaptığını belirterek, "Antakya'yı gördüğümde aklımdan geçen ilk cümle şu oldu; 'Bu Dünya neden dönüyor?' Çünkü bize öğretilen, anlatılan kıyamet aslında gözlerimizin önündeydi, tüm sonuçlarıyla birlikte görebiliyorduk ama Dünya dönmeye devam ediyordu. Hakikaten böyle yıkım ve böyle bir acı, belki en kötü senaryoların bile ötesinde bir tabloyla karşı karşıya kalmıştık. Aradan geçen süreçte hep şu soruyla muhatap olduk; 'Hatay toparlandı mı?' Bu bana göre bu meseleyi çok küçülten bir soru. Neyle karşı karşıya kaldığımızı, nasıl bir yıkımla karşı karşıya kaldığımızı ortaya koymuyor. Evet, 6 Şubat'a göre Antakya'da da depremin diğer bölgelerinde de mesele gün be gün daha iyiye gidiyor. Ancak öyle 4-5 günde toparlanacak bir yıkımdan bahsetmiyoruz. Bunu umutsuzluğa kapılmamız için anlatmıyorum. Bizim bu ortamda birlik ve beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma içerisinde bu sürekliliği sağlamamız lazım" ifadelerini kullandı.'TARİHİN GÖRDÜĞÜ EN BÜYÜK DEPREMLERDEN BİRİSİ'Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da 6 Şubat depreminin sadece Türkiye için değil dünya için bir kırılma noktası olduğunu söyledi. Gürkan, "Dünya tarihinin gördüğü en büyük depremlerden birisini yaşadık. Temennimiz bunun tekrar etmemesi ama tekrar etme olasılığına karşı da tüm tedbirleri almak hepimizin görevi. En çok yıkılan yerlerden birisi Hatay, Antakya, Defne, Samandağ. Nereye gitseniz, içinizin sızlamaması, yüreğinizin acımaması mümkün değildi. Şüphesiz yüce Türk milleti, 'Dayanışma yaşatır' anlayışıyla olanaklarını seferber etti. Deprem bölgesinin yeniden ayağa kalkması için, onların yaralarını sarmak için sürekli oradayız, orada olmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.ETSO Başkanı Sezai Irmak ise etkinliğin, insanın insana ne kadar muhtaç olduğuna dikkat çektiğini söyledi. Irmak, "Kuşkusuz bu anlamlı buluşmada en büyük pay, yaşanan felaketlerde 7 üyesini yitiren, birçoğunun da enkazdan zor şartlarda kurtulduğu ve yeniden ayağa kalkarak yaralarını sarmaya çalışan medeniyetler korosu ailesine ait. Bu koca yürekli kahramanlar tıpkı kadim şehir Hatay gibi, yıkıldığı yerden dimdik ayağa kalkıp kendi yaralarını sarmakla birlikte medeniyetler şehri Hatay'ı eski günlerine kavuşturmak gayretiyle buradalar" dedi.?Avrupa Birliği (AB) Edirne Bilgi Merkezi Koordinatörü Elif Yardımcı da dayanışma konserlerinin ilk durağı olmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktardı. Konser sonu Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık ve ETSO Başkanı Sezai Irmak, koro şefi Yılmaz Özfırat'a çiçek ve resim hediye etti. (DHA)Görüntü Dökümü

Haber-Kamera: Olgay GÜLER-Uğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)

