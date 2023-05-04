Husumetlisine balta ve tüfekle saldırı girişiminde bulunan şüpheli tutuklandı



Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE´nin Keşan ilçesinde Özkan Küçükkarakaş (31), husumetlisi Ersin T.´ye (51) önce baltayla saldırı girişiminde bulundu, ardından tüfekle vurmak istedi. Silah tutukluk yapınca yakalanan Küçükkaraş, tutuklandı.

Olay, önceki gün saat 18.00 sıralarında İspat Cami Mahallesi Sanayi Caddesi´ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Özkan Küçükkarakaş, elinde baltayla daha önce aralarında husumet bulunan Ersin T.´nin iş yerine gitti. Küçükkarakaş, Ersin T.´ye baltayla saldırmaya çalıştı. Çevredekiler araya girince Küçükkarakaş, iş yerinden çıkarak uzaklaştı.

Özkan Küçükkarakaş daha sonra otomobilinden ruhsatsız pompalı tüfeğini alarak geri döndü, namluyu Ersin T.´ye doğrultup, tetiğe bastı. Ancak silah tutukluk yaptı.

İş yerinin önüne çıkan Küçükkarakaş, namluyu havaya çevirip tetiğe basınca tüfek bu kez ateş aldı. Küçükkarakaş, bu sırada ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Pompalı tüfeğe el konulurken, polis şüphelinin otomobilinde yaptığı aramada 1 balta, 4 sentetik hap ve bir miktar bonzai ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özkan Küçükkarakaş, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2023-05-04 11:16:50



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