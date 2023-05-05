Edirne'de 14 terör şüphelisi yakalandı

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Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, jandarma ve hudut birlikleri tarafından, son 1 haftada yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 14 FETÖ/PDY ve PKK/KCK şüphelisi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terörle mücadeleye yönelik faaliyetleri kapsamında, hudut birliklerinin de katılımıyla son 1 haftada, Yunanistan'a kaçmak isteyen 14 FETÖ/PDY ve PKK/KCK şüphelisi yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Öte yandan, jandarma ekipleri, son 1 haftada emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik faaliyetleri kapsamında; UYAP üzerinden hakkında yakalama kararı olan 3´ü yabancı uyruklu, toplam 36 kişiyi yakaladı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne

2023-05-05 10:49:12



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