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Edirne'de 14 terör şüphelisi yakalandı

DHA

Edirne'de 14 terör şüphelisi yakalandı


Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, jandarma ve hudut birlikleri tarafından, son 1 haftada yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 14 FETÖ/PDY ve PKK/KCK şüphelisi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terörle mücadeleye yönelik faaliyetleri kapsamında, hudut birliklerinin de katılımıyla son 1 haftada, Yunanistan'a kaçmak isteyen 14 FETÖ/PDY ve PKK/KCK şüphelisi yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Öte yandan, jandarma ekipleri, son 1 haftada emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik faaliyetleri kapsamında; UYAP üzerinden hakkında yakalama kararı olan 3´ü yabancı uyruklu, toplam 36 kişiyi yakaladı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne
2023-05-05 10:49:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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