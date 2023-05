Edirne'de Kakava coşkusu

Ali Can ZERAYOlgay GÜLERUğur AKAGÜNDÜZ/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE Belediyesi tarafından her yıl 56 Mayıs tarihlerinde düzenlenen ve UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri, coşkuyla kutlandı. Yöresel, renkli kıyafetler binlerce kişi davullar ve zurnalar eşliğinde dans ederek eğlendi

Edirne'de 5-6 Mayıs'ta geleneksel olarak düzenlenen Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri, Sarayiçi'nde kutlanıyor. Şenliklere katılmak için Türkiye'nin dört bir yanından gelenler, kentte yoğun kalabalık oluşturdu. Sarayiçi'ne gitmek için yola çıkanlar, yoğun trafik nedeniyle güçlükle ilerledi. Binlerce kişi kutlamalara katılmak için Sarayiçi'ne akın etti. Tarihi yarımada Sarayiçi'nde kurulan büyük stant önünde toplanan binlerce kişi, oyun havaları eşliğinde dans edip, eğlendi. Kimi yöresel kıyafetler, kimisi de renkli kıyafetler giyen vatandaşlar, baharın gelişine 'Merhaba' dedi.

Zeynep Kaya, "Yalova Çiftlikköy'den geliyorum. Sağlık, mutluluk, huzur diledik. Memleketimize; dünyamıza, dirlik ve düzenlik istedik" dedi. Sema Konyalı da, "Bursa Mudanya'dan bugün için özel geldim. Giydiğim kıyafetleri kendim diktim. 10 senedir orada koroda şarkı söylüyorum. Kakava şenliklerini kesinlikle kaçırmıyorum. Eğlenmeyi, özellikle de bu şenliği çok seviyorum" dedi.

Kutlamalara katılanlar, davullar ve zurnalar eşliğinde dans ederek eğlendi, renkli görüntüler ortaya çıktı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAYOlgay GÜLERUğur AKAGÜNDÜZ

2023-05-05 17:43:03



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.