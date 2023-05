Tunca Nehri kıyısında Kakava kutlaması

Ali Can ZERAYUğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, 'baharın habercisi' olarak kabul edilen Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri´nin 2'nci gününde, Romanlar ile kente gelen yerli ve yabancı turistler Sarayiçi'nde Tunca Nehri kıyısına akın etti. Nehir kıyısında toplanan kalabalık kağıtlara yazdıkları dileklerini suya bırakıp, ağaçlara asarak geleneği yaşattı.

Kentte her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanan baharın habercisi Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri, halkın yoğun ilgisiyle kutlandı. Türkiye'nin hemen her yerinden binlerce kişinin turlarla geldiği şenlikler, tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinin yapıldığı Sarayiçi'nde dün akşam dev ateşin yakılmasıyla başladı. Romanlar ve yerli ve yabancı binlerce kişi, alanda sabahın ilk ışıklarına kadar dans edip eğlendi. Tunca Nehri'nin geçtiği bölgedeki şenliklerde, yüzünü nehirde yıkayanlar, dileklerini yazdıkları kâğıtları suya bıraktı. Ardından kapıya asınca bereket getirdiğine inandıkları ağaç dallarını koparan katılımcılar, geleneklerini yerine getirmenin mutluluğuyla evlerinin yolunu tuttu.

`İLK KEZ BU KADAR KALABALIK GÖRÜYORUM´

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Tunca Nehri'ne çelenk bırakma etkinliği öncesi gazetecilere konuştu. Gürkan, "Edirne´de ilk kez bir organizasyonda bu kadar kalabalık görüyorum. Dün bana iletilen rakamlar 120 bin civarında ziyaretçinin Edirne´ye geldiği. 1 yıl öncesinde zaten tüm otellerimiz doluydu. Sadece oteller değil; diğer konaklama birimleri, misafirhaneler. Dün gece Sarayiçi´nde binlerce insan çadırlarda, arabalarında konakladı. Biz de nelere ihtiyacımız olduğunu tespit ettik. Seneye daha derli toplu bir organizasyon olacak. Buna göre hazırlıklarımızı yapacağız" dedi.

Kakava şenlikleri için İzmir´den gelen Özlem Oktay, "Çok eğlendik. Çok eğlenceli, keyifli. Gece, gündüz eğlence, hoş bir ambiyans. İyi ki gelmişiz. 04.00´te geldik buraya. Gece de ateş yakılırken eğlencelere geldik. Çok keyif aldık. Dileğimizi diledik, ağaca astık. Tunca Nehri´ne dileklerimizi attık. Çok coşkulu. Herkesi bekliyoruz" diye konuştu.

Roman vatandaşlardan Çiğdem Örs de "Şimdi Hıdırellez´i kutluyoruz. Hıdırellez´in asıl amacı, Hızır Aleyhisselam´ın geldiğine inanıyoruz. Onun duaları var, okursanız gelir. Ağaç dalı da baharı anlatıyor, koparıyoruz. Bütün gençler bahar geldiği için gece eğleniyor. Yazı, baharı kutluyorlar. Romanların bayramı" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY Uğur AKAGÜNDÜZ

