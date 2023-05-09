Otomobil çalıp, serbest kalan şüpheli aynı gün yine hırsızlık yapınca tutuklandı

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Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesinde otomobil çaldıktan sonra gözaltına alınıp, serbest bırakılan Cem Köroğlu (32), aynı gün bir okuldan klima dış ünitesini çalarken yakalandı.

İspat Cami Mahallesi Tahta Cami Sokak'ta kontak anahtarı üzerinde unutulan S.G.'ye ait 22 FY 726 plakalı otomobil, 5 Mayıs'ta çalındı. Şikayet sonrası çalışma başlatan polis, başka bir plaka ile değiştirilen aracı tespit edip, Keşan-Gelibolu kara yolunda durdurdu. Gözaltına alınan araçtaki Cem Köroğlu, savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı. Köroğlu, aynı günün akşamı Elçibey Sokak'taki ortaokulun klima dış ünitesini çalarken suçüstü yakalandı. Polisteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Köroğlu, bu kez tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2023-05-09 10:43:07



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