Yunanistan'a kaçmak isteyen 3 terör şüphelisi Edirne'de yakalandı

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Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan terör örgütü PKK ve FETÖ/PDY şüphelisi 3 kişi, güvenlik güçlerince yakalandı.

Meriç ilçesinde 1´inci derece askeri yasak bölgede yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi S.Ş. ile FETÖ/PDY şüphelileri D.E. ve Ö.Ö., güvenlik güçlerince yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için jandarma ekiplerine teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2023-05-09 22:56:28



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