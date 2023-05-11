Trakya tarlalarında 60 çeşit aromatik bitki yetiştiriliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trakya tarlalarında 60 çeşit aromatik bitki yetiştiriliyor

DHA

Trakya tarlalarında 60 çeşit aromatik bitki yetiştiriliyor


Ali Can ZERAYUğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü, 'Tıbbi aromatik bitkiler ve mucize yağlar ile hayatlar' projesi kapsamında kozmetik ve ilaç sanayinde kullanılan 60 çeşitli tıbbi ve aromatik bitki üretimi yapıyor.
Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü, 'Tıbbi aromatik bitkiler ve mucize yağlar ile hayatlar' projesi kapsamında tarlalarında aromatik bitkiler yetiştiriyor. Üreticinin kazancını artıracak, kilosu 20 bin liraya satılan safrandan, altın otuna, zambaktan, lavantaya kadar tıbbi ve aromatik 60 çeşit bitki, rengarenk görüntüler ortaya çıkarıyor. Trakya Tarımsal Araştırma Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, Türkiye'nin yurt dışından ithal ettiği tıbbi ve aromatik uçucu bitki yağını azaltması ve üreticinin kazancını artıracak olan üretimin adaptasyon sürecini tamamlamasının ardından bölge çiftçisinin ekimine başlayacağını söyledi. Enstitünün farklı ürün gruplarında çalışmalar yürüttüğünü belirterek, "Bu kapsamda bu alanda muhtelif sayıda bitki üzerine çalışıyoruz. Enstitümüzde yaklaşık 60 civarında farklı türlere ait tıbbi aromatik ve boya bitkileri mevcut. Bu örnekleri biz, ülkemizin çok farklı bölgelerinden temin ettik ve burada adaptasyon çalışmalarını yürütüyoruz. Yetiştirdiğimiz bitki gruplarına bakıldığında, tek yıllık olanlar olduğu gibi çok yıllık, ağaç ve çalı formunda olan değişik tıbbi aromatik bitkiler mevcut. Bu bahçeyi yaklaşık 3 yıl önce oluşturmaya başladık. Şu anda tür sayısı olarak bakıldığında ilerleyen günlerde sayıyı daha da arttırmayı planlıyoruz" dedi.
'TIBBİ VE KOZMETİK SANAYİNDE KULLANILIYOR'
Doç. Dr. Tülek, üretilen bitkilerin tıp ve kozmetik sanayisinde kullanıldığını belirterek, "Buradaki bitkilere bakıldığında aslında kullanım amacı çok önemli. Tıbbi aromatik bitkilerin yelpazesine bakıldığında kullanım alanı çok geniş. Tıpta kullanıldığı gibi parfümeride, kozmetik sanayinde, hatta bir kısmı da boya bitkisi olarak kullanılıyor. Edirne kırmızısının da bölgemizdeki değerini tekrar kazandırmaya çalışıyoruz. Burada yetişen birçok bitkiye bölgemizde talep de söz konusu. Bu talebin de karşılanması için bölgemiz çiftçisinin bu materyali üretip sanayideki ilgili sektör paydaşlarına tedarik etmesi gerekiyor. Yıl içerisinde farklı dönemlerde birçok çalıştay yapıyoruz. Ülkemizin çok değişik yerlerinden konunun uzmanları da geliyor. Daha önce lavanta ile başlayan çalışmalardan sonra altın otu geldi. Şu anda zambak tarlasında bulunuyoruz. Hemen yanı başımızda nane, kekik ve adaçayı bitkileri var. Melisa otu, limon otu, kuşburnu, Kahramanmaraş´tan getirdiğimiz sumak, Bilecik tarafında kültürü yapılan şerbetçi otu bitkisinin de adaptasyon çalışmalarını yürütmek üzere bölgemizde 2 yıl önce çalışmaları başlattık. Peygamber çiçeği, gül otu gibi birçok tür söz konusu" diye konuştu.
'ASIL ÜRETİMİ YAPACAK ÇİFTÇİLERİMİZ'
Asıl amaçlarının bitkilerin adaptasyon sürecini tamamlayarak çiftçiyle buluşturmak olduğunu söyleyen Tülek, "Bizim buradaki amacımız; ticari değeri, katma değeri yüksek olan ürünlerin adaptasyon çalışmalarını yapıp, bölgemiz için uygun mu değil mi diye bakılması. Sonra da ekonomik analizlerinin yapılması ve bu süreçte de yapılan çalıştay ve tarla günleri ile çiftçilerimizin bilgilendirilmesi. Model olarak amacımız o. Asıl bu üretimi yapacak çiftçilerimiz olacak. Aynı zamanda şunu da amaçlıyoruz; sadece üretim aşaması değil, yapmış olduğumuz etkinliklerde üretimin yanında sanayinin konuyla ilgili bütün paydaşları geliyor. Onları buluşturuyoruz. Sanayicinin taleplerini alıyoruz. Çiftçilerimizin de ürettiği malı değerlendirmesi gerekiyor. Onlara da bu şekilde katkı sağlıyoruz "dedi.
'TRAKYA'DA 5 BİN DEKAR CİVARINDA LAVANTA EKİMİ YAPILIYOR'
Lavanta ekimini Trakya'da 5 bin dekar alana çıkardıklarını belirten Tülek, "Lavantanın ülkemizde daha önceden de tarımı yapılıyordu. Fakat ticari olarak değil, daha ziyade turizm amacı şeklindeydi. Bizim yurt dışındaki bazı kurum ve kuruluşlarla yapmış olduğumuz ortaklaşa çalışmalar kapsamında ticari değeri olan, uçucu yağ olan türler buraya getirildi. Her yıl konuyla ilgili tarla günleri ve etkinlikler düzenliyoruz. Bölgemizde de ciddi bir rakama ulaştı. Edirne´de bin dekar civarında. Tekirdağ ve Kırklareli'ni de alırsak bölgemizde 5 bin dekar civarında bir ekim olduğunu söyleyebiliriz. Bu oran artıyor. Uçucu yağı elde edilip çiftçinin ürününün değerlendirilmesi ve sonrasında da piyasaya arz edilmesi önemli." olduğunu ifade etti.
'EYLÜLDE ZAMBAK HASATI'
Edirne'de lavantanın ardından zambak ekimini de gerçekleştirdiklerini belirten Tülek, "Zambak da çok önemli bir bitki. Bu ürünün değerlendirilme noktası kök kısmı. Parfümeri sektöründe kullanılıyor. Ülkemizde bunu işleyen tesisler de var. Her bitkinin hasat dönemi, farklı dönemlerde oluyor. Ülkemizde yapılan çalışmalarda zambak bitkisinin en uygun hasat zamanı eylül ayı şeklinde. Buradaki zambak bahçemizin de 2´nci yılı. 2 ya da 3´üncü yılın sonunda ancak hasat edebiliriz. Çünkü istenilen kök verimi bizim için önemli. Aynı diğer ürün gruplarında daha önce olduğu gibi küçük adımlarla bu ürün gruplarında da hızlı bir şekilde ilerleyeceğimizi ümit ediyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Uğur AKAGÜNDÜZ
2023-05-11 11:09:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edirne'de ıslah edilen meraların otlatma kapasitesi bahar yağışlarıyla arttı
YEREL HABERLER Edirne'de ıslah edilen meraların otlatma kapasitesi ...
Edirne Musiki Derneği "80'ler, 90'lar" konseri düzenlendi
YEREL HABERLER Edirne Musiki Derneği "80'ler, 90'lar" konseri ...
Trakya Üniversitesinde ampute depremzedeye protez bacaklar yapıldı
YEREL HABERLER Trakya Üniversitesinde ampute depremzedeye protez ...
Edirne Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Edirne Ticaret Borsası
Edirne'de tıp fakültesi öğrencileri Kırkpınar'ın da yapıldığı Sarayiçi'nde temizlik yaptı
YEREL HABERLER Edirne'de tıp fakültesi öğrencileri Kırkpınar'ın da ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Türkiye'nin yerli otomobili Togg yarın Selimiye Meydanı'nda tanıtılacak
YEREL HABERLER Türkiye'nin yerli otomobili Togg yarın Selimiye ...
90 yaşındaki Cavit Debreli terziliğini huzurevinde de sürdürüyor
YEREL HABERLER 90 yaşındaki Cavit Debreli terziliğini huzurevinde de ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
AK Parti´li Aksal: Bir tarafta Cumhur İttifakı var ama öbür tarafta kim var bilmiyoruz
YEREL HABERLER AK Parti´li Aksal: Bir tarafta Cumhur İttifakı var ...
Edirneli çiftçi, azaltılmış toprak işleme yöntemiyle verim kaybı yaşamadan maliyetlerini düşürdü
YEREL HABERLER Edirneli çiftçi, azaltılmış toprak işleme yöntemiyle ...
Restorasyondaki Selimiye Camisi'nin ana kubbesinde kurşun örtü çalışmaları tamamlandı
YEREL HABERLER Restorasyondaki Selimiye Camisi'nin ana kubbesinde ...
Edirne'de otomobilin yayaya çarptığı kaza anı güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Edirne'de otomobilin yayaya çarptığı kaza anı ...
Edirne'de kadın kooperatiflerinin ürettiği yöresel ürünler markalaştı
YEREL HABERLER Edirne'de kadın kooperatiflerinin ürettiği yöresel ...
Yunanistan'a kaçmak isteyen 3 terör şüphelisi Edirne'de yakalandı
YEREL HABERLER Yunanistan'a kaçmak isteyen 3 terör şüphelisi ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirne'de kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Edirne'de kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 9 ...
Cam silerken 5'inci kattan düşüp yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Cam silerken 5'inci kattan düşüp yaşamını yitirdi
Edirne Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Edirne Ticaret Borsası
Edirne'de 5'inci kattan düşen kadın öldü
YEREL HABERLER Edirne'de 5'inci kattan düşen kadın öldü
Edirne'de asayiş
YEREL HABERLER Edirne'de asayiş
Edirne'de Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında stant kuruldu
YEREL HABERLER Edirne'de Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.