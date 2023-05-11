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AK Parti´li Aksal: Engelli vatandaşlarımıza çok ciddi destekler veriyoruz

DHA

AK Parti´li Aksal: Engelli vatandaşlarımıza çok ciddi destekler veriyoruz


Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)-AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, iktidara geldikleri günden beri engelli vatandaşların refah düzeyini artırmak için büyük gayretler sarf ettiklerini belirterek, "2005 yılında yaptığımız yasal düzenlemeyle ve 2010 yılında anayasamızda yaptığımız değişiklikle engelli vatandaşlarımızın bu ülkede diğer vatandaşlarımızın sahip olduğu bütün haklardan yararlanması için ciddi mücadele ettik. Bugün, engelli vatandaşlarımızın bakımı, evde bakımları, maaşları, her türlü ihtiyaçlarının karşılanması için devlet olarak çok ciddi destekler veriyoruz" dedi.
Edirne´nin Keşan ilçesinde Keşan Belediyesi tarafından Trakya Kalkınma Ajansı'na hazırlatılan `Engelsiz Keşan´ projesi kapsamında yapımı tamamlanan Gündüz Yaşam Merkezi´nin belediyeden Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü´ne devir protokolü imza töreni gerçekleştirildi. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü hizmet binası karşısında gerçekleştirilen törene, Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Kaymakamı Cemelattin Yılmaz, İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı. Gündüz Yaşam Merkezi bahçesinde canlı müzik eşliğinde verilen kahvaltının ardından protokol imza törenine geçildi.
`ÇOK CİDDİ DESTEKLER VERİYORUZ´
AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, eğitim için Amerika´ya gittiğinde kendisini en çok şaşırtan şeyin ülkede çok fazla engelli olması olduğunu belirterek, "Aslında Amerika´da çok fazla engelli vatandaş yoktu ama Amerikalılar hayatın içindeydi. Maalesef o günlerde bizim ülkemizde engelli vatandaşlarımızın dışarıya çıkması hayal bile değildi. AK Parti olarak iktidara geldiğimiz günden beri engelli vatandaşlarımızın refah düzeyini arttırmak için büyük gayretler sarf ettik. 2005 yılında yaptığımız yasal düzenlemeyle ve 2010 yılında Anayasa'mızda yaptığımız değişiklikle engelli vatandaşlarımızın bu ülkede diğer vatandaşlarımızın sahip olduğu bütün haklardan yararlanması için ciddi mücadele ettik. Bugün, engelli vatandaşlarımızın bakımı, evde bakımları, maaşları, her türlü ihtiyaçlarının karşılanması için devlet olarak çok ciddi destekler veriyoruz. Ben bir kadın olarak engelli vatandaşlarımızın annelerinden bahsetmek istiyorum. Ben, aynı zamanda TBMM´de Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu başkanlığı görevini yürütüyorum. Bugün Türkiye´ye ve bütün dünyaya baktığımızda engellilerimizin bakım sorumluluğu büyük ölçüde annelerimizin üzerinde. Onun için biz annelerimizin yükünü ne kadar alabiliyorsak onların sosyal hayata katılımları, istihdama katılımları o kadar artacaktır. Bugün devir protokolünü imzalayacağımız merkez en çok engelli kardeşlerimizin ailelerinin bir nefes almasına, sosyal hayata ve istihdama katılmalarına vesile olacaktır. Hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.
`ONLARA ENGELLERİN SET VURAMADIĞINI GÖRÜYORUZ´
Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık da, engelli vatandaşlara da diğer vatandaşlara olduğu gibi tüm kamusal hizmetlerin eşit bir şekilde sunulmasının devletin temel sorumluluklarından bir tanesi olduğunu kaydederek, "Ulaşımdan, kamu hizmetlerine erişilebilirliğe, istihdamdan, eğitime, rehabilitasyona, sağlığa birçok alanda engelli vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak, en iyi imkanları seferber etmek devletin ve belediyelerimizin temel sorumluluğu. Bunu yerine getirmek içinde var gücümüzle çalışıyor, gayret ediyoruz. Zaman zaman katıldığımız programlarda şunu da görüyoruz, hakikaten engelli kardeşlerimizin, engelli büyüklerimizin gösterdikleri inanılmaz çaba, gayret ve motivasyonla çok güzel eserler ortaya koyuyorlar. Onlara engellerin set vuramadığını görüyoruz" ifadelerini kullandı. Daha sonra Edirne Valiliği, Trakya Kalkınma Ajansı, Keşan Belediyesi ve Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında devir protokolü imzalandı. Program, rehabilitasyon merkezlerinde eğitim gören engellilerin halk dansları gösterileriyle son buldu. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2023-05-11 16:09:44

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