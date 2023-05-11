Edirne'de 12 terör şüphelisi yakalandı

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, jandarma ve hudut birlikleri tarafından, son bir haftada yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 12 FETÖ/PDY, PKK/KCK ve DEAŞ şüphelisi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terörle mücadeleye yönelik faaliyetleri kapsamında, hudut birliklerinin de katılımıyla son bir haftada, Yunanistan'a kaçmak isteyen 12 FETÖ/PDY, PKK/KCK ve DEAŞ şüphelisi yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Öte yandan, jandarma ekipleri, son bir haftada emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik faaliyetleri kapsamında; UYAP üzerinden hakkında yakalama kararı olan 2´si yabancı uyruklu, toplam 64 kişiyi yakaladı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL
2023-05-11 17:14:21
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