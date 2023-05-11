Yerli otomobil Togg'a Keşan'da yoğun ilgi (2)



TOGG SELİMİYE CAMİSİ MEYDANI'NDA TANITILDI

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un Keşan'dan sonraki durağı Edirne kent merkezi oldu. Vali Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Selimiye Camisi'nin meydanındaki sergileme alanına Togg ile geldi. Alandaki vatandaşlar, cep telefonlarıyla Togg ile hatıra fotoğrafı çektirmek için birbiriyle yarıştı.

Alana, 'Engelliler Haftası' kapsamında temsili asker düğünü yapılan 3 engelli genci de alıp, şehir turu atarak gelen Vali Kırbıyık, "Togg Edirne ile Edirne de Togg ile tanışmış oldu. Özel de bir plakamızla, şehrimizin plakası, Türkiye Cumhuriyeti'ni temsilen 'TC' ve şehrimizin fethedildiği yılı ifade eden plakayla, 'Geçmişten Geleceğe' konseptiyle, ecdadın bıraktığı muhteşem eser Selimiye'nin gölgesinde, günümüz teknolojisinin ulaştığı en üst zirvelerden birisi olan yerli ve milli teknolojimizin gururuyla buradayız. Vatandaşlarımız da gördüğünüz gibi çok büyük bir ilgi ve alaka gösterdiler, onlara da çok teşekkür ediyoruz. Bugün, sabah Keşan'a giderken de dönerken de arabanın ne kadar üstün bir teknolojiye sahip olduğunu gördük. Gerek motor gücü gerek sahip olduğu teknik donanımlar hepimiz açısından gurur vesilesi oldu" dedi.

'60 YILLIK HAYALDİ'

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ise "Hasretle bekliyorduk. Bugün Edirnelilerle, vatandaşlarımızla buluştu. Uzun bir hayaldi, 60 yıllık bir hayaldi. Bu gurur, bugün bizlere nasip oldu. Vatandaşlarımızın ilgisi çok büyük. Tabi ki gurur duymaları için de birçok nedenimiz var. Kendi otomobilini, İHA'sını, SİHA'sını üreten, kendi doğal gazını vatandaşlarının kullanımına sunan, dünyada büyüyüp güçlenen bir Türkiye var. Hepimiz için bir gururdur" diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Belgin İba ise "Edirne'de Selimiye Camisi meydanında Türkiye'nin ilk ve tek yerli aracını ağırlamanın mutluluğu ve heyecanı içerisindeyiz. Bugün vatandaşlarımızın seyrine sunduk, Togg aracımızı" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER

2023-05-11 17:41:36



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