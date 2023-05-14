Trakya'da vatandaşlar sandık başına gitti



Ali Can ZERAYOlgay GÜLERUğur AKAGÜNDÜZAbdullah YALÇINÜnsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)TRAKYA'da seçmenler, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gitti. Vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren oy kullanacakları yerlere giderek, vatandaşlık görevlerini yerine getirdi.

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de vatandaşlar erken saatlerden itibaren oylarını kullanmak için sandık başına gitti. Hava sıcaklığının 16-17 derecelerde olduğu bölgede vatandaşlar seçime ilgi gösterdi. Edirne'de oy kullanma işlemenin başladığı saat 08.00'den itibaren okullarda yoğunluk oluştu. Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık da eşi Dilek Kırbıyık ile oyunu Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Okulu´nda, 1102 numaralı sandıkta kullandı. Seçimin tüm adaylar için hayırlı olmasını temenni eden Vali Kırbıyık, "İlimiz genelinde 1038 sandık mevcut. 1020'si okullarımızda ve diğer sandık bölgelerinde, 9 tanesi mobil sandık şeklinde, 6 tanesi kapılarda, 3 tanesi de cezaevlerinde. İlimiz genelinde 319 bin 723 seçmenimiz var. Vatandaşlarımız sabah saatlerinden itibaren bir şenlik havasında oy kullanacakları yerlere gelip oylarını kullanıyorlar. Temel görevimiz, seçimlerin güvenliğini tesis etmek. Bu kapsamda 2 bin 80 kolluk personeliyle görevimizin başındayız. Gerek propaganda süreci gerek oy verme işlemi gerekse de oy verme işlemi sonrasında tüm güvenlik tedbirlerimizi almış bulunmaktayız. Arkadaşlarımız takip ediyorlar" dedi.

65 bin 669 seçmenin olduğu Keşan ilçesinde de vatandaşların sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşlık görevlerini yerine getirmek üzere sandık başlarına gitti.

ÖZTRAK: ÇIKACAK SONUCA HEPİMİZ SAYGILI OLMAK DURUMUNDAYIZ

Tekirdağ'da ise oy verme işlemi sırasında zaman zaman okulların koridorlarında kuyruklar oluştu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, oyunu Süleymanpaşa ilçesindeki Nihat Sami Banarlı Ortaokulu'ndaki 1316 numaralı sandıkta kullandı. Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Öztrak, "Tabi milletimizin en önemli günlerinden biri. Milli irade bugün tecelli edecek. Bundan sonraki 5 yıl ülkeyi kimlerin yöneteceğine milletimiz karar verecek. Verilecek karara hepimiz saygılı olmak durumundayız. Millet iradesinin üzerinde hiçbir irade yoktur. Bugün yine Anneler Günü ve Anneler Günü'nü kutluyorum" dedi.

Kırklareli'de de vatandaşlar erken saatlerde sandık başına giderek, oylarını kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER-Uğur AKAGÜNDÜZ-Abdullah YALÇINÜnsal YÜCEL

2023-05-14 11:32:11



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