Kapıkule Sınır Kapısı'nda oy kullandılar



Ali Can ZERAY-Uğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE,(DHA)EDİRNE'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemleri, bugün de sürüyor.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) takvimine göre; yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı kişiler, 27 Nisan'da itibaren gümrüklerde oy kullanmaya başladı. Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda 90 ve 65 numaralı peronlara konulan sandıklarda ülkeye giriş-çıkış yapanlar, bugün de oylarını kullandı. Kapıkule Sınır Kapısı'nın yanı sıra Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli, Dereköy ile Yunanistan'a açılan Pazarkule sınır kapılarında da oy verme işlemleri, saat 17.00'ye kadar sürecek.

'OY KULLANMAK İÇİN GELDİM'

Almanya'dan gelip, Kapıkule Sınır Kapısı'nda oy kullanan Fatma Demir, "Vatandaşlık görevini yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Devletimize, milletimize hayırlı, uğurlu olsun. Şimdi, memleketim Edirne'nin Uzunköprü ilçesine gidiyorum. Burası çok güzel, buraya sandık konulması da iyi olmuş" dedi. Bulgaristan'dan gelip, oyunu kullanan Sezgin Çetin de "İnşallah ülkemize hayırlı olur. Bulgaristan'dan geliyorum. Oy kullanmak için geldim. Biraz da geç kaldım. Oyumu kullanıp, döneceğim. Sadece kimlik veriyoruz, oyumuzu kullanıyoruz" diye konuştu.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY Uğur AKAGÜNDÜZ

2023-05-14 15:31:34



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