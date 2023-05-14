Trakya'da vatandaşlar sandık başına gitti (2)

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OYLAR SAYILIYOR

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için saat 08.00 itibarıyla başlayan oy verme işlemleri, saat 17.00'de sona erdi. Edirne ve Tekirdağ'da oyların sayım işlemine geçildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER Abdullah YALÇIN

2023-05-14 17:50:22



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