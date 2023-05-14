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Trakya'da vatandaşlar sandık başına gitti (2)

DHA

Trakya'da vatandaşlar sandık başına gitti (2)


OYLAR SAYILIYOR
Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için saat 08.00 itibarıyla başlayan oy verme işlemleri, saat 17.00'de sona erdi. Edirne ve Tekirdağ'da oyların sayım işlemine geçildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER Abdullah YALÇIN
2023-05-14 17:50:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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