Edirne'de CHP 2, AK Parti ve İYİ Parti 1'er milletvekili çıkardı



Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde resmi olmayan kesin sonuçlara göre CHP 2, AK Parti 1 ve İYİ Parti 1´er milletvekilliği kazandı.

Seçmen sayısının 319 bin 279 olduğu Edirne'de 296 bin 153 seçmen sandık başına gitti. Kesin olmayan sonuçlara göre kullanılan oyların 288 bin 366'sı geçerli sayıldı. 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi´nde CHP 114 bin 087, AK Parti 68 bin 054 ve İyi Parti 59 bin 496 oy aldı. Bu sonuçlara göre Edirne'de CHP'den Ediz Ün (47) ve Baran Yazgan (35), AK Parti'den Fatma Aksal (58), İYİ Parti'den Mehmet Akalın (61) milletvekili oldu. Edirne'de Cumhur ittifakı 173 bin 583 oy alırken Cumhur İttifakı 90 bin 225 oy aldı.

AK PART MİLLETVEKİLİ FATMA AKSAL

1965'te Edirne'de doğdu. İş kadını ve Ekonomist. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. 1989 yılında ABD Michigan State Üniversitesi'nde yüksek lisans, 1998 yılında ABD Virginia Polytechnic ve ABD State Üniversitesi Ekonomi alanında doktora yaptı. ABD Virginia Tech'te Makro ve Mikro Ekonomi dersleri verdi. İngilizce bilen Aksal, bekardır.

CHP MİLLETVEKİLİ EDİZ ÜN

Ediz Ün, 21 Mayıs 1976 tarihinde Edirne'de doğdu, Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü'nden mezun oldu. 2010 yılına kadar sağlık ve tarım sektörlerinde yerli ve uluslararası firmalarda üst düzey yöneticilik yaptı. CHP merkez ilçe başkanlığı yapan Ün, 2018 Genel Seçimlerinde CHP Edirne 2'nci sıra milletvekili adayı olarak ismi verilen, ancak 2013 Gezi Parkı eylemlerinde açılan bir davada ceza alması nedeniyle YSK tarafından veto edilen Ün, evli ve 1 çocuk babasıdır.

CHP MİLLETVEKİLİ AHMET BARAN YAZGAN

Baran Yazgan, Edirne'de doğdu. Sofya St. Kliment Ohridski Üniversitesi´nde 20052006 yılları arasında Bulgarca dil eğitimi aldı. Yazgan, aynı üniversitenin Uluslararası İlişkiler bölümünde 2006-2008 yılları arasında öğrenim gördü. 2008-2012 yılları arasında İstanbul Kültür Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü'nde eğitim gören ve buradan mezun olan Yazgan, Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Merkez İlçe üyesi ve delegesi oldu. Yazgan, 30 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP´den Edirne Belediyesi meclis üyeliğine seçildi.

İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ MEHMET AKALIN

Prof. Dr. Mehmet Akalın, 1985 yılında İngiltere'de Bolton Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra yüksek lisans ve doktorasını Salford Üniversitesi'nde tamamladı. 1992 yılına kadar Bolton Üniversitesi'nde görev aldıktan sonra Marmara Üniversitesi'nde çalışmaya başladı. 2000 yılında 'profesör' unvanına alıp sırasıyla Teknik Eğitim Fakültesi ve Teknoloji Fakültesi Dekanlığı yaptı. Ardından 2018 yılında emekli olana kadar Marmara Üniversitesi'nde rektör yardımcısı olarak görev aldı. İngilizce bilen Mehmet Akalın, evli, 2 çocuk babası ve 2 torun sahibi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

2023-05-15 15:19:21



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