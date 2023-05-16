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Atatürk'ün doğduğu evin bahçesinden alınan toprak, Türkiye'de

DHA

Atatürk'ün doğduğu evin bahçesinden alınan toprak, Türkiye'de


Ünsal YÜCELUğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)TÜRKİYE´nin Selanik Başkonsolosluğu, Türkiye Atletizm Federasyonu, İstanbul Masterleri Atletizm Kulübü ve Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği'nce bu yıl 34'üncüsü düzenlenen 'Atatürk'ü Anma ve Barış Koşusu' için Atatürk'ün doğduğu evin bahçesinden alınan Türk bayrağına sarılı toprak, Edirne'nin İpsala Sınır Kapısı'nda atletlere teslim edildi.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında; Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'teki evinin bahçesinden alınan toprak, 'Atatürk'ü Anma ve Barış Koşusu' için Edirne'den Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı'na getirildi. Burada düzenlenen programa; İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal, Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Hasan Küçük, Masterlar Atletizm Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Savcı Yaşlıca, kurum amirleri ile STK temsilcileri katıldı. Programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, ardından da halk oyunları gösterileri sunuldu.
'ATATÜRK'ÜN SAMSUN'A ÇIKIŞI, TÜRKİYE'NİN KIVILCIMI OLMUŞTUR'
Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal, barış koşusu gibi anlamlı bir faaliyetin parçası olmaktan gurur duyduğunu belirterek, "Mustafa Kemal'in 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışı, tüm noksanlıklara ve olumsuzluklara rağmen; çetin mücadele sonucunda kazanılan bir savaşın ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin kıvılcımı olmuştur. Kurtuluş Savaşı, bu mücadelenin adı; Mustafa Kemal'in önderliğindeki yüce ve Gazi Türkiye Büyük Millet Meclisi de bu mücadeleyi yaşatan büyük Türk milletinin kalbidir. 19 Mayıs, gençlere armağan edilmiştir. Bunun sorumluluğu da büyüktür. Şehitler verilerek büyük fedakarlıklarla kurulan Türkiye Cumhuriyeti, sizlere emanettir. Bu emaneti korumak, daha iyi noktalara ulaştırmak ve sizden sonraki gelecek nesillere sarsılmaz şekilde bırakma; sizin başlıca görevinizdir. Büyük Atatürk, 'vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır' diyerek, bu görevin ifasındaki hareket tarzını da açık bir şekilde tanımlamıştır. Eğitim hayatınızda, çalıştığınız iş kollarında en iyisini hedefleyerek ve yaparak hatta yapmaya da gayret ederek bu emanete sahip çıktığınızı göstereceksiniz. Unutmayınız ki; büyük Atatürk, 'benim tüm umudum gençliktedir' demiş ve bu kutsal görevi sizlere vermiştir. Bugün çok değerli bir faaliyete başlıyorsunuz. Yolunuz açık olsun. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk fidanını ve ilk adımını anacağımız 19 Mayıs'a kadar dökeceğiniz her bir damla ter için size minnettarız. Bu vesileyle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle anıyoruz" dedi.
'BU TOPRAĞIN, TÜRK BAYRAĞINA SARILMASI ÇOK KIYMETLİ'
İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili ise şunları söyledi:
"35 yıldır devam eden 'Atatürk'ü Anma ve Barış Koşusu'nun her bir adımı, bir anlam ifade ediyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu evin bahçesinden alınan toprağın, Türk bayrağına sarılması çok kıymetlidir. Atatürk'e gösterilen saygının, gençlere gösterilmesinin en etkili yöntemlerinden bir tanesidir ve alınan toprağın, başkonsolosluğumuzun koordinesinde buraya getirilip, değerli genç, dinamik sporcularımızın eşliğinde 737 kilometre, geçen sene 55 saatte koşmuşlar, çok kıymetlidir. Sadece bu programla yetinmeyeceğiz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Batı Trakya'daki 160 öğrencimizi, İpsala'da gerçekleştireceğimiz kutlamalara getireceğiz. Buradayız, bazı şeylerin farkındayız, geçmişi, tarihi, kültürü biliyoruz. Ama arkada gençlerimiz, öğrencilerimiz var. Birazdan Türk bayrağına sarılı toprağımızı, gençlerimize teslim edeceğiz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum."
Daha sonra koşuya katkıda bulunanlara plaketleri takdim edildi. Koşu, Kaymakam Sevgili'nin tabanca atışıyla başladı. Atatürk'ün evinden alınan toprak, atletler tarafından 737 kilometre yol koşularak 18 Mayıs'ta Ankara'ya ulaştırılacak, 19 Mayıs'ta ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edilecek. Öte yandan, teslim edilen topraklardan bir miktarı Samsun'a gönderilecek. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne / İpsala Ünsal YÜCEL-Uğur AKAGÜNDÜZ
2023-05-16 14:07:17

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