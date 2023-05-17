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Amatör lig futbolcusu ve babası, kalp krizi geçirerek hayatlarını kaybetti

DHA

Amatör lig futbolcusu ve babası, kalp krizi geçirerek hayatlarını kaybetti


Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE´nin İpsala ilçesine bağlı Esetçe beldesinde bölgesel amatör lig futbolcusu Enes Bülent (17), geçirdiği kalp krizi sonucu dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Oğlunun ölüm haberini alan baba Ramazan Bülent (47)  de üzüntüden kalp krizi geçirip, bu sabah yaşamını yitirdi. Art arda ölen baba-oğul bugün toprağa verildi.
İpsala´nın Esetçe beldesinde yaşayan ve Edirne Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Keşanspor´da U-18 takım kaptanlığı yapan ve A takımında forma giyen Keşan Lisesi öğrencisi Enes Bülent, dün akşam saatlerinde tarlada çalıştıktan sonra, dinlenmek üzere otomobile geçti. Bir süre sonra otomobilin yanına giden baba Ramazan Bülent, oğlunu hareketsiz halde buldu. Keşan Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Enes Bülent´in kalp krizi geçirdiği belirlendi. Enes Bülent, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.  Oğlunun ölüm haberini alan baba Ramazan Bülent´te fenalaşarak Keşan Devlet Hastanesi´nde tedavi altına alındı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen ve tedavisi yoğun bakım ünitesinde süren Ramazan Bülent de bugün, sabah saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER
Art arda hayatların kaybeden baba-oğlun cenazeleri, yakınları tarafından hastane morgundan alınarak Esetçe beldesine getirildi. Enes ve babası Ramazan Bülent'in cenazeleri, öğle vakti evleri önünde kılınan cenaze namazlarının ardından belde mezarlığında yan yana toprağa verildi. Törene, gencin annesi Fatma, ağabeyi Görkem, kardeşi Ömer Bülent, Keşan Belediye Başkan Vekili ve Keşanspor Kulübü Başkanı Nehir Gergin, Belde Belediye Başkanı Cemal Deniz, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz ve belde halkı katıldı. Nehir Gergin, yaptığı açıklamada ailesine ve spor camiasına baş sağlığı diledi. Başta Keşanspor olmak üzere birçok spor kulübü, hayatlarını kaybeden baba-oğul için başsağlığı mesajı yayınladı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne / İpsala Ünsal YÜCEL
2023-05-17 16:07:45

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