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Edirne'de kuvvetli yağmur; evleri su bastı, araçlar yolda kaldı

DHA

Edirne'de kuvvetli yağmur; evleri su bastı, araçlar yolda kaldı


Ali Can ZERAYOlgay GÜLER / EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de öğle saatlerinden sonra başlayan yağmur etkisini artırınca suyla kaplanan cadde ve sokaklarda bazı araçlar mahsur kaldı, evleri su bastı. Caddede suya gömülen aracında mahsur kalan bir kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Trakya için yağışlı hava uyarısının ardından Edirne öğle saatlerinde yağmurun etkisi altına girdi. Yağışa hazırlıksık yakalanan vatandaşlar, saçak altları ve iş yerlerine sığındı. Yağmurun yaklaşık 2 saat etkili olduğu kent merkezinde bazı sokak ve caddeler ise suyla kaplandı, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Babademirtaş Mahallesi'nde bir araç ise suyla kaplanan yolda mahsur kaldı. Aracın sürücüsü de çıkamayınca durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Sürücü, itfaiye ekiplerinin bölgeye gelmesiyle aracından kurtarıldı. Kentte başka bir araç ise alt geçit olarak kullanılan yolda suya gömüldü. İki kişi kendi imkanlarıyla araçlarını iterek kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Araç, başka bir kamyonetin çekme halatıyla sudan çıkarıldı.
BAZI EVLERİ SU BASTI
Yoğun yağış nedeniyle kentte bazı evleri de su bastı. Çavuşbey Mahallesi'ndeki evinin girişi suyla dolan Zeynep Güneş, "Yağmurdan dolayı evimizin girişini su bastı. Ne yazık ki her yağmurda bu şekilde oluyor ama biz artık çok yorulduk. Sürekli belediyeyi arıyoruz ve geleceğiz diyorlar. Az önce dördüncü kez aradım ne yazık ki gelmediler biz de kendimiz boşalttık" dedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre yağışlı havanın Edirne'de hafta boyu sürmesi bekleniyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY Olgay GÜLER
2023-05-17 16:53:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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