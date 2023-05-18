15 Temmuz´da sosyal medyadan Romanlara hakaret eden sanığa 5 ay hapis

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE´nin Keşan ilçesinde 15 Temmuz 2016´daki FETÖ´nün darbe girişimi sırasında sokağa çıkan Roman vatandaşlara sosyal medya üzerinden hakaret eden Ç.K. (38), 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Keşan´da yaşayan Ç.K., 15 Temmuz 2016´daki FETÖ´nün darbe girişimi sırasında sokağa çıkan Roman vatandaşlara sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşım yaptı. Yeniden Refah Partisi Keşan İlçe Başkanı Selim Uyar´ın şikayeti üzerine Ç.K. hakkında `Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığa dayanarak alenen aşağılama´ suçundan dava açıldı. Keşan 2´nci Sulh Ceza Mahkemesi´nde hakim karşısına çıkan sanık Ç.K., suçlamayı kabul ederek, paylaşımı kendisinin yaptığını söyledi. Mahkeme, suçu işlediğine kanaat getirilen Ç.K.´ya 5 ay hapis cezası verdi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2023-05-18 16:07:21
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