Trakya'da 19 Mayıs coşkusu



Mehmet YİRUN-Ünsal YÜCEL-Olgay GÜLER-Uğur AKAGÜNDÜZ-Abdullah YALÇIN/ EDİRNE, (DHA)'19 MAYIS Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı', Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de düzenlenen törenlerle, coşkuyla kutlandı.

Edirne'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, 25 Kasım Stadı önünde, kortejle başladı. Okulların spor dallarında faaliyet gösteren öğrencilerle, gazilerin yer aldığı kortejdekiler, Edirne Belediye Bandosu eşliğinde dev Türk bayrağı ve Atatürk posterleri taşıyıp, Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü. Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak'ın Atatürk Anıtı'na öğrencilerle birlikte çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törene AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Selim Ak, askeri erkan, kurum müdürleri, öğrenciler ve kent halkı katıldı.

'İÇİNİZDEKİ MİLLİ ŞUUR VE YÜKSEK KARAKTER ÜLKEMİZİN TEMİNATIDIR'

Törende konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, 19 Mayıs'ın, milletin bağımsızlık mücadelesi ve direniş ruhunun başlangıç tarihi olduğunu söyleyerek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlatılan istiklal ateşi, 9 Eylül 1922'de düşmanın denize dökülmesiyle son bulmuştur. Milletimizin, sömürgeci işgal kuvvetlerine karşı göstermiş olduğu bu azim ve kararlılık son ve ebedi devletimiz olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla taçlandırılmıştır. Sevgili gençler, unutmayınız ki tarihimizden aldığımız güç ve bağımsızlık ruhu ülkemizin geleceği olacaktır. İçinizdeki milli şuur ve yüksek karakter ülkemizin teminatıdır. Sizler sayesinde geleceğe yürüyecek ve ülkemizi daha ileri seviyelere taşıyacağız" diye konuştu.

KEŞAN'DAKİ ETKİNLİKLER

Edirne'nin Keşan ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle düzenlenen tören, Alparslan Türkeş Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü çelenginin sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından oluşturulan kortej, Keşan Belediye Bandosu eşliğinde, Mehmet Gemici Cennet Bahçesi'ne yürüdü. Buradaki kutlama programı da saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Vedat Çimen, günün anlam ve önemine dair konuşma yaptı. Şiirlerin okunduğu programda, müzik dinletisi ile halk oyunları ve spor gösterileri de yapıldı.

TEKİRDAĞ'DA TÖREN AMFİ TİYATRODA

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 19 Mayıs kutlamaları kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Kutlamalar sahil bölgesindeki amfi tiyatroda devam etti. Programa Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, siyasi parti temsilcileri ve bölge halkı katıldı. Sporcuların jimnastik, tekvando ve karate gösterileri izleyicilerden yoğun ilgi gördü.

ÇORLU'DA ATATÜRK MEYDANI'NDA KUTLAMA

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki kutlamalar da Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirildi. İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Abdülkerim Kasap'ın anıta çelenk bırakılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törene; Çorlu kaymakamı Mustafa Eldivan, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş, 5´inci Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ile öğrenciler katıldı. Anıttaki törenin ardından öğrenciler ve halk, ellerindeki Türk bayrakları ile Havuzlar Mahallesi'nden Cumhuriyet Parkı'na kadar 'Gençlik Yürüyüşü' yaptı. Yürüyüşten sonra parkta gençler gösteriler yaptı, hafta kapsamında açılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ise ödülleri verildi.

KIRKLARELİ'DE 19 MAYIS

Kırklareli'deki, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk sunduğu törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından Kırklareli Atatürk Stadı'nda devam eden törene Kırklareli Valisi Birol Ekici, CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı, 55'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Mehmet YİRUN Ünsal YÜCEL Olgay GÜLER Uğur AKAGÜNDÜZ Abdullah YALÇIN

2023-05-19 13:36:27



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