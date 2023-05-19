Trakya'da 19 Mayıs coşkusu (2)



ÇORLU'DA ASKERİ BANDO KONSERİ İLGİYLE İZLENDİ

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikler kapsamında 5´inci Kolordu ve Garnizon Komutanlığı'na bağlı bölge bandosu tarafından konser verildi. Atatürk Meydanı'ndaki konserde bando tarafından askeri marşların yanı sıra güncel şarkılar çalındı. Konseri izlemeye gelenler bandonun çaldığı marşlar ile şarkılara eşlik etti. Bandonun 1 saat süren konseri uzun süre izleyenler tarafından alkışlandı.

EDİRNE'DE SARAÇLAR CADDESİ'NDE KUTLAMA

Edirne'de 19 Mayıs etkinlikleri ise Saraçlar Caddesi'nde kurulan kutlama alanında devam etti. Caddede genç sporcular kendi branşlarındaki sporlarda gösteri sergiledi. Etkinliğe katılan Edirne Vali Yardımcısı Zafer Karamehmetoğlu ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak da kurulan spor alanlarını tek tek gezip genç sporcuları izledi. Caddede geleneksel spor dalları, basketbol, voleybol, jimnastik, tenis, boks, badminton ve bisiklet gibi sporların yanı sıra, yüz boyama etkinliği, satranç, mangala, bileklik yapma, akıl ve zeka oyunları ile şişme dart ve deneyap atölyelerinin sergileri yer aldı.(DHA)Mehmet YİRUN-Olgay GÜLER-Uğur AKAGÜNDÜZ / EDİRNE, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Mehmet YİRUN, Olgay GÜLER, Uğur AKAGÜNDÜZ

2023-05-19 17:20:19



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