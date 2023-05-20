Kapıkule´de oy kullanma işlemi yeniden başladı



Ali Can ZERAYUğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)CUMHURBAŞKANI ikinci tur seçimi için Edirne´den Bulgaristan´a açılan Kapıkule Sınır Kapısı´nda oy verme işlemi bugün saat 08.00´de yeniden başladı.

Cumhurbaşkanı Seçimi´nin ikinci tura kalmasının ardından, 28 Mayıs´ta yapılacak seçim için sınır kapılarında oy verme işlemleri bu sabah yeniden başladı. Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Yunanistan'a açılan İpsala ile Pazarkule sınır kapılarına, Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'na, Kapıkule Gar Kapısı'na, Hamzabeyli ile Dereköy sınır kapılarına giriş ve çıkış olmak üzere sandıkları kuruldu. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olanlar, gümrük ve sınır kapılarında oy vermeye başladı.

Edirne İl Seçim Kurulu da seçmenlerin, sandıkların bulunduğu peronlara rahatça ulaşıp, oylarını kullanmaları için tabela ve afişler hazırladı. Bu sayede ülkeye giriş yapanların sandıklara kolay ulaşmaları sağlandı. Peronlarda giriş işlemlerini tamamlayanlar, oylarını kullanıp ülkeye giriş yaptı.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

İlk seçimlerde oylarını Almanya´da kullanan Ahmet Kaptan ile Nurhan Kaptan, ikinci oylarını Kapıkule´de kullandı. Ahmet Nurhan, oy kullanmak için Edirne´de bir gün konakladıklarını belirterek, "Almanya´dan dün akşam giriş yaptım Edirne´de otelde kaldım ve Kapıkule Sınır Kapısı´na dönerek oyumu kullandım. İlk turda Almanya´da kullandım, ikincisi vatanımda nasip oldu. Devlet için, millet için hayırlısı neyse o olsun. Allah minarelerden ezanımızı, gökyüzünden bayrağımızı indirmesin" dedi.

Eşinin konuşmaları karşısında duygulanan Nurhan Kaplan, gözyaşlarına hakim olamadı. Kaplan, "Dün giriş yaptık, Edirne´de konakladık. Sabah da oyumuzu kullanmak için geldik. Çok duygulandım. Eşim, `Minarelerden ezanlarımızın sesini eksik etmesin' dedi. Daha çok duygulandım. İnşallah vatanım için, milletim için ne hayırlıysa Allah onu nasip etsin" ifadelerini kullandı.

Fransa´dan gelen ve oyunu kullanan Fethi Barış, "Kırşehir Çiçekdağı´na gidiyorum. İznimi buna göre ayarladım. Dank gelmedim. Bilinçli ayarladım. Şimdi Türkiye´mize gidiyoruz. Allah hayırlısını versin. Allah kazadan, beladan eksik etsin. Sevinçliyiz" diye konuştu.

Fransa´dan gelip, ilk oyunu kullanan Hatice Baş ise "Çok güzel bir duygu. Memleketimize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

TIR şoförü Halit Tanrıverdi, yurt dışına çıkış yapmadan önce oyunu kullandığını belirterek, "Cuma günü TIR parkına girdim, bugüne kadar da burada bekledim. Sırf oy kullanmak için 2 gündür bekliyorum çünkü gideceğim ülke Ukrayna Kiev´de. 21-22´sinde sandıkları koyuyorlar, yetişemeyeceğim. Vatandaşlık görevimizi yerine getirelim dedik" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Uğur AKAGÜNDÜZ

2023-05-20 10:47:38



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