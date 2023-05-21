Edirne'de göçmenleri taşıyan araç takla attı: 1 ölü, 10 yaralı

Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)-EDİRNE'nin Lalapaşa ilçesinde düzensiz göçmenlerin taşındığı hafif ticari aracın takla attığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Süleymandanişment köyü yakınlarında meydana geldi. Düzensiz göçmenlerin taşındığı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak takla attı. İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Edirne Sultan 1'inci Murat Hastanesi'ne kaldırıldı. Hafif ticari aracı kullanan sürücünün ise başka bir araçla kaçtığı belirlendi. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Olgay GÜLER
2023-05-21 14:18:56
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