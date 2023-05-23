PKK şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı

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Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)-EDİRNE'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi R.B., yakalandı.

Merkezdeki 1'inci derece askeri yasak bölgede operasyon düzenleyen güvenlik ekipleri, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi R.B.'yi yakaladı. Gözaltına alınan R.B.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2023-05-23 12:48:54



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