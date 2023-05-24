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Otomobilin çarptığı ortaokul öğrencisi yaralandı, sürücü fenalık geçirdi

DHA

Otomobilin çarptığı ortaokul öğrencisi yaralandı, sürücü fenalık geçirdi


Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE´nin Keşan ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı ortaokul öğrencisi Gülce G. (11), yaralandı. E.K.N. (44) adlı kadın sürücü ise kazanın şokuyla fenalık geçirdi. Gülce G. ve E.K.N., hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 16.30 sıralarında Büyük Cami Mahallesi Anafartalar Caddesi´nde meydana geldi. Anafartalar Caddesi´ni kullanarak, Alparslan Türkeş Meydanı´ndan, Keşan Atatürk Stadı yönüne gitmekte olan E.K.N. yönetimindeki 22 ABD 197 plakalı otomobil, yolun karşına geçmek isteyen Gülce G.´ye çarptı. Gülce G. yaralanırken, otomobilinden inen ve küçük kızın durumunu gören sürücü E.K.N. ise fenalaşarak, yığıldı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Gülce G. ve fenalaşan E.K.N., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2023-05-24 18:10:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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