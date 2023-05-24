Otomobilin çarptığı ortaokul öğrencisi yaralandı, sürücü fenalık geçirdi



Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE´nin Keşan ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı ortaokul öğrencisi Gülce G. (11), yaralandı. E.K.N. (44) adlı kadın sürücü ise kazanın şokuyla fenalık geçirdi. Gülce G. ve E.K.N., hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Büyük Cami Mahallesi Anafartalar Caddesi´nde meydana geldi. Anafartalar Caddesi´ni kullanarak, Alparslan Türkeş Meydanı´ndan, Keşan Atatürk Stadı yönüne gitmekte olan E.K.N. yönetimindeki 22 ABD 197 plakalı otomobil, yolun karşına geçmek isteyen Gülce G.´ye çarptı. Gülce G. yaralanırken, otomobilinden inen ve küçük kızın durumunu gören sürücü E.K.N. ise fenalaşarak, yığıldı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Gülce G. ve fenalaşan E.K.N., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2023-05-24 18:10:31



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