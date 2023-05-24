Edirne'de durdurulan otomobilde 940 adet sikke ele geçirildi; 6 gözaltı

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Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, polis tarafından durdurulan otomobilde yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıyan 940 adet sikke ele geçirildi, olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışma kapsamında durdurduğu otomobilde arama yaptı. Aramada tarihi eser niteliği taşıyan 940 adet sikke ele geçirildi. Polis, olayla ilgili 6 kişiyi gözaltına aldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2023-05-24 18:26:35



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