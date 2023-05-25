Otomobilin çarpıp, üzerinden geçtiği çocuğun ağır yaralandığı kaza kamerada

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Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE´nin Keşan ilçesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpıp, üzerinden geçtiği ortaokul öğrencisi Gülce G.´nin (11) ağır yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Büyük Cami Mahallesi Anafartalar Caddesi´nde meydana geldi. Keşan Atatürk Stadı yönüne giden E.K.N. (44) yönetimindeki 22 ABD 197 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşına geçmek isteyen Gülce G.´ye çarptı. Otomobilin üzerinden geçtiği Gülce G.´nin kalçası kırıldı. Otomobilinden inip küçük kızın durumunu gören kadın sürücü E.K.N. ise sinir krizi geçirip, fenalaştı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gülce G. ve fenalaşan E.K.N., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu arada kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Hastanedeki müdahalesinin ardından gözaltına alınan sürücü E.K.N.´nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2023-05-25 11:38:21



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