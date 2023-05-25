Edirne´de tarlaya ekili 228 bin kök Hint keneviri ele geçirildi



Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE´nin Lalapaşa ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir tarlaya ekili 228 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında Lalapaşa´da bir tarlaya ekili 228 bin kök Hint keneviri ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Hint kenevirleri traktörle sürülerek imha edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Lalapasa Ünsal YÜCEL

2023-05-25 15:42:54



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