Otomobilin çarpıp, üzerinden geçtiği çocuğun ağır yaralandığı kaza kamerada (2)

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SÜRÜCÜ ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Edirne´nin Keşan ilçesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isterken otomobiliyle çarpıp, üzerinden geçtiği ortaokul öğrencisi Gülce G.´nin (11) ağır yaralanmasına neden olan ve polis tarafından gözaltına alınan sürücü E.K.N. adlı kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2023-05-25 19:04:33



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