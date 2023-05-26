Edirne'de 13 terör şüphelisi yakalandı

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Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)-EDİRNE'de son 1 haftada Yunanistan'a kaçmaya çalışan 13 terör şüphelisi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile hudut birliklerinin çalışmaları kapsamında; son 1 haftada Yunanistan'a kaçmak isteyen 13 FETÖ/PDY ile PKK/KCK şüphelisi yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Jandarma ekipleri ayrıca emniyet ve asayiş faaliyetleri kapsamında; son 1 haftada hakkında yakalama kararı olan 47 kişiyi gözaltına aldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2023-05-26 10:07:18



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