20 yaşındaki Merve, evinde ölü bulundu

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Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, Merve Altınalmaz (20), evinde ölü bulundu.

Olay, öğle saatlerinde, Yenimescit Mahallesi Esat Sokak'ta meydana geldi. Merve Altınalmaz'dan haber alamayan yakınları eve geldi. Altınalmaz'ı evin salonunda hareketsiz yatarken bulan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Adrese giden ekipler Merve Altınalmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Vücudunda kesici, delici veya darba bağlı yara izine rastlanmayan Altınalmaz'ın cansız bedeni, nöbetçi savcı ve polisin incelemesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Altınalmaz'ın, dün gece yeğeni S.D.'ye (17) yaşamına son vereceğini söylediği iddia edildi. Merve Altınalmaz'ın ölüm nedeni, otopsiyle belirlenecek. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2023-05-27 16:18:29



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