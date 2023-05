Keşan´da yaşlı, hasta ve engelliler oylarını seyyar sandıkta kullandı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)-EDİRNE´nin Keşan ilçesinde Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasında sandık başına gidemeyen yaşlı, hasta ve engelliler, İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı görevlilerince evlerine getirilen seyyar sandıkta oyunu kullandı.

Büyük Cami Mahallesi Muhtar Ali Çevikel Caddesi´ndeki bir apartmanda yaşayan ve yaşlılığa bağlı nedenlerle yürüme güçlüğü çeken Cemile Can (91) görevlilerin getirdiği seyyar sandıkta evinde oyunu kullandı. Cemile Can, oyunu kullandıktan sonra seçimin vatana ve millete hayırlı, uğurlu olmasını diledi. Oğlu Sonay Can da, annesinin yaşlılığa bağlı nedenlerle yürüme zorluğu çektiğini belirterek, "Yatalaklığı ya da hastalığı yok. Onun için müracaat ettik. Gerekli işlemleri yaptıktan sonra görevliler geldiler ve 2´nci kez oyunu kullandı. Oyunu kullandığı için mutluyuz. Memleketimize hayırlı olsun" dedi.

Kızı Sunay Can ise annesinin sandığa gidemediği için evinde oyunu kullandığını ifade ederek, "Bu oy kullanamayanlar için çok güzel bir imkan. Okula, sandığa gidemeyen, oyunu istediği halde kullanamayanlar için güzel bir imkan. Çok memnunuz. Milletimize, cumhuriyetimize hayırlı olsun" diye konuştu. Felç geçiren Zeynep Kocabalta da, oyunu görevliler tarafından evine getirilen seyyar sandıkta kullandı.

Keşan´da İlçe Seçim Kurulu´na evde oy kullanmak için başvuran 20 vatandaş için seyyar sandık oluşturulduğu bildirildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

