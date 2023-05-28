Trakya'da vatandaşlar sandık başına gitti



Ali Can ZERAY Ünsal YÜCEL-Olgay GÜLER-Abdullah YALÇIN/ EDİRNE, (DHA) - TRAKYA'da seçmenler Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasında sandık başına gitti. Vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren oy kullanacakları yerlere giderek, vatandaşlık görevlerini yerine getirdi.

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasında Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de vatandaşlar erken saatlerden itibaren oylarını kullanmak için sandık başına gitti. Hava sıcaklığının 18-20 derecelerde olduğu bölgede vatandaşlar seçime ilgi gösterdi.

Edirne'de oy kullanma işlemenin başladığı saat 08.00'den itibaren okullarda yoğunluk oluştu. Sandık görevlileri sabahın erken saatlerinden itibaren görevli oldukları okullarda yerlerini aldı. Sandık başında edilen yeminin ardından oy pusulaları ve zarflar hazırlandı. Vatandaşlar oy verme işlemi başlamadan okulların yolunu tutup oy vermek için sıraya girdi. Kentin en kalabalık mahallelerinden 1'inci Murat Mahallesi'ndeki Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu'nda vatandaşlar erken saatlerde okulda yoğunluk oluşturdu. Okuldaki 13 sandıkta oylarını kullanan vatandaşlar arasında ilk kez oy kullanan gençlerden, en yaşlı vatandaşa kadar yoğun katılım olduğu görüldü.

Edirne'nin Keşan ilçesinde toplamda 65 bin 715 seçmenin oy kullanacağı sandıklarda oy verme işlemi sabahın erken saatlerinde başladı. Yetkililer vatandaşların sağlıklı oy kullanması için bütün tedbirleri aldı. Keşan genelinde toplam 208 sandıkta 65 bin 715 seçmen oy kullanacak.

TEKİRDAĞ VE KIRKLARELİ'DE SANDIKLARA İLGİ

Tekirdağ ve Kırklareli'de vatandaşlar seçimlere yoğun ilgi gösterdi. Sabahın erken saatlerinde oy kullanacakları okullara giden vatandaşlar, zaman zaman yoğunluk oluşturdu. Seçim nedeniyle güvenlik güçleri de kentlerde önlem aldı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY Ünsal YÜCEL-Olgay GÜLER-Abdullah YALÇIN

2023-05-28 11:39:13



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