Sınır kapılarında oy kullanma işlemi devam ediyor



Ali Can ZERAY Umut IŞIK / EDİRNE, (DHA)CUMHURBAŞAKIN Seçimi ikinci oylamasında Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda 20 Mayıs'ta başlayan oy kullanma işlemi devam ediyor.

Saat 17.00'ye kadar devam edecek oy kullanma işlemlerinde Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Yunanistan'a açılan İpsala ile Pazarkule sınır kapılarına, Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'na, Kapıkule Gar Kapısı'na, Hamzabeyli ile Dereköy sınır kapılarına giriş ve çıkış olmak üzere toplam 11 sandık konuldu.

Almanya'dan gelerek oyunu Kapıkule'de kullanan Yaşar Güzel, "Oyumu kullanıp vatandaşlık görevimi yerine getirdim, çok mutluyum. Önceki seçimde de burada oy kullanmıştım. Vatana, millete hayırlı olsun, umarım en iyisi olur ülkemiz için" dedi.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY Umut IŞIK

2023-05-28 12:26:56



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