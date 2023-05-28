Trakya'da vatandaşlar sandık başına gitti (2)

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OYLAR SAYILIYOR

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için saat 08.00'de başlayan oy verme işlemleri, saat 17.00'de sona erdi. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da oyların sayım işlemine geçildi.(DHA)Olgay GÜLER Abdullah YALÇIN /EDİRNE, (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER Abdullah YALÇIN

2023-05-28 17:40:43



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