Bulgaristan'dan gelen trende 7 bin 635 kaçak elektronik sigara ele geçirildi; 7 gözaltı



Umut IŞIK/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, Bulgaristan'dan gelen yolcu treninde, piyasa değeri 4 milyon TL olan 7 bin 635 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 6'sı Bulgaristan vatandaşı, 7 kişi gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan'dan gelen TCDD'ye ait yolcu treniyle, ülkeye, çok miktarda kaçak elektronik sigara sokulacağını belirledi. Edirne Garı'nda önlem alan polis, sabaha karşı gelen trende arama yaptı. Aramalarda, Bulgaristan vatandaşı F.R.D., I.I., S.D., Z.A., M.Y., S.B. ve Türk vatandaşı A.Ç.'ye ait valizlerde gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 7 bin 635 elektronik sigara ele geçirildi.

Piyasa değeri 4 milyon TL olduğu belirtilen kaçak elektronik sigarayla ilgili gözaltına alınan 7 şüphelinin soruşturması sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Umut IŞIK

2023-05-30 14:23:50



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