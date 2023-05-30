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Edirne Maratonu, LGS nedeniyle ertelendi

DHA

Edirne Maratonu, LGS nedeniyle ertelendi


Olgay GÜLER / EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de bu yıl 4 Haziran pazar günü düzenlenmesi planlanan 8'inci Uluslararası Edirne Maratonu, Liseye Geçiş Sınavı'na (LGS) denk geldiği gerekçesiyle ileri bir tarihe ertelendi.
Edirne'de Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Spor Kulübü Derneği (BÜDDER) tarafından düzenlenen 8'inci Uluslararası Edirne Maratonu, LGS'ye takıldı. Organizasyonu düzenleyen BÜDDER Başkanı Önder Akdağ, kendilerine son anda yapılan toplantıyla organizasyonun yapılamayacağı bilgisi geldiğini belirtirken, katılacak yaklaşık 1000 atletin de mağdur olduğunu söyledi. Etkinliği ileri bir tarihte gerçekleştireceklerini belirten Akdağ, amaçlarının hiçbir sporcuyu mağdur etmemek olduğunun altını çizdi.
'HİÇBİR SPORCUYU MAĞDUR ETMEK İSTEMİYORUZ'
Valilik tarafından yapılan toplantıyla, maratonun koşulacağı 4 Haziran'ın LGS'ye denk geldiğini, bu nedenle yapılmasının mümkün olmadığının kendilerine iletildiğini ifade eden Akdağ, "Öncelikle kontenjanlarımızın dolduğu, bütün malzemelerimiz üretilmiş, bütün ekipmanlarımız hazırlanmış, davetiyelere varıncaya kadar basılmış bir organizasyondan bahsediyoruz. Şunu belirtmek isterim; amacımız hiçbir sporcuyu mağdur etmek değil. Böyle bir şeyin parçası olmak da istemiyoruz. Sporcular samimiyetime lütfen inansın, onlar koşarak antrenman yapıyorlar, ben de 6 aydır bu organizasyonun gerçekleşmesi için ter döküyorum. Hepimizin alın teri bizim için kutsal. Biz bu organizasyonu bir kaç gün içerisinde yeni belirlenmiş tarihinde yine gerçekleştireceğiz, yine Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılı coşkusuna yakışır şekilde gerçekleştirip yapacağız" dedi.
'100'ÜNCÜ YILA YAKIŞIR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK'
Sınav tarihinin önceden bilindiğini, toplantının da buna göre önceden yapılması gerektiğini söyleyen Akdağ, "Evet, sınav tarihi öngörülememiş bir tarih olabilir. Önceden planlaması, toplantılarının yapılması gereken bir süreçti. Fakat, deprem, seçimler ve ön görülmeyen gündemle ilgili bu noktaya gelmiş bulunmaktayız. Ama dediğim gibi bütün sporcular müsterih olsun, hiç kimse bu konuda mağduriyet yaşamayacak, herkesin hakkı teslim edilecek ve bu organizasyon 100'üncü yıla yakışır şekilde gerçekleşecek" diye konuştu.
'OTELLER DE YARDIMCI OLMALI'
Kentte, önceden rezervasyon yaptıran sporcular için otellerden iptal konusunda yardımcı olmaları gerektiğini belirten Akdağ, "Burada yerel anlamda otellerimize seslenmek istiyorum, çünkü dün bunu duyurduktan sonra otel rezervasyonları olan sporcuların rezervasyon iptallerinde otelci esnafımız tarafından gerekli kolaylığın gösterilmesi, yeni tarih için rezervasyonların sağlanması konusunda yardımcı olunması gerekiyor. Bu şehre gelecek yaklaşık 1000 sporcu vardı, bu insanların şehir esnafı tarafından mağdur edilmemesi adına bunlara gerekli kolaylığın gösterilmesini rica ediyoruz. Edirne'de yapılan bir organizasyon olabilir ama Türkiye'nin uluslararası nitelikte bir organizasyonu, o nedenle bu organizasyona laf gelmemesi için otelcilerin gerekli çabayı göstermesini rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.(DHA) DHA-Spor Türkiye-Edirne Olgay GÜLER
2023-05-30 16:46:19

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