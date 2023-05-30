Cezaevindeki anne ve baba, kızlarının cenazesine özel izinle katıldı



Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesinde evinde ölü olarak bulunan Merve Altınalmaz´ın (20) cenazesi, cezaevinde hükümlü bulunan anne Elif ve baba Yaşar Altınalmaz'ın özel izinle jandarma eşliğinde katıldığı törenle, toprağa verildi.

Olay, geçen cumartesi günü, öğle saatlerinde, Yenimescit Mahallesi Esat Sokak'ta meydana geldi. Merve Altınalmaz'dan haber alamayan yakınları eve geldi. Altınalmaz'ı evin salonunda hareketsiz yatarken bulan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Adrese giden ekipler Merve Altınalmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Vücudunda kesici, delici veya darba bağlı yara izine rastlanmayan Altınalmaz'ın cansız bedeni, nöbetçi savcı ve polisin incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Edirne Adli Tıp Kurumu´na gönderildi. Altınalmaz'ın, bir gece önce yeğeni S.D.'ye (17) yaşamına son vereceğini söylediği iddia edildi.

CEZAEVİNDEKİ BABAYA İZİN VERİLMEYİNCE YÜRÜDÜLER

Merve Altınalmaz´ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından dün yakınları tarafından teslim alınarak, Keşan´a getirildi. Genç kızın cenazesinin dün toprağa verileceği duyuruldu. Cenazeye katılmaları için Edirne Kapalı Cezaevi´nde hükümlü olarak bulunan anne Elif ve baba Yaşar Altınalmaz'a izin verilmesi istendi. Anne Elif Altınalmaz´a izin verilirken, baba Yaşar Altınalmaz´a kızının cenazesine katılması için izin verilmedi. Bunun üzerine Yenimescit Mahallesi´nde toplanan Altınalmaz ailesinin yakınları ve komşularından oluşan çoğunluğu kadın yaklaşık 150 kişi, duruma tepki göstererek, Büyük Cami Mahallesi´ndeki İlçe Emniyet Müdürlüğü binası önüne yürüdü. Grup, Yaşar Altınalmaz´ın kızının cenazesine katılması için cezaevinden savcılıkça izin verilmesini istedi. Altınalmaz ailesinin akrabalarından bazıları emniyete alınarak, yetkililerle görüştürüldü. Emniyet önündeki kalabalık grup ise polisin görüşmeleri sonucu ikna edilerek dağıtıldı. Baba Yaşar Altınalmaz´ın cezaevinden çıkmasına izin verilmemesi nedeniyle cenaze ertelendi.

BU KEZ İZİN ÇIKTI

Yaşar Altınalmaz´ın kızının cenazesine cezaevinden izinli katılabilmesi için yeniden görüşme yapıldı. Görüşmeler sonucu Yaşar Altınalmaz´a kızının cenazesine katılması için savcılıkça izin verildi. Merve Altınalmaz´ın cenazesi evinin önünde helallik alındıktan sonra İki Minareli Çarşı Camii´ne getirildi. Cenazeye, Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Balcı, Yenimescit Mahallesi Muhtarı Fikret Kantar, genç kızın akraba ve yakınlarının yanı sıra cezaevinde hükümlü bulunan anne Elif ve baba Yaşar Altınalmaz da izinle jandarma eşliğinde katıldı. Polis ekipleri de camide ve mezarlıkta güvenlik önlemi aldı. Merve Altınalmaz´ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Enez Yolu Mezarlığı´nda toprağa verildi. Anne Elif ve baba Yaşar Altınalmaz, cenazenin defnedilmesinin ardından yeniden Edirne Kapalı Cezaevi´ne götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2023-05-30 17:54:32



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