Trakya'da Galatasaraylı taraftarların şampiyonluk coşkusu



Umut IŞIK Abdullah YALÇIN / EDİRNE TEKİRDAĞ, (DHA)SPOR Toto Süper Lig'de Galatasaray'ın MKE Ankaragücü karşısında 4-1'lik galibiyeti sonrası şampiyonluğu garantilemesiyle Edirne ve Tekirdağ'daki Galatasaraylı taraftarlar cadde ve sokaklara döküldü. Ellerinde sarı kırmızı bayraklarla tezahürat yapıp yürüyüş yapan taraftarlara otomobiliyle çıkan vatandaşlar da eşlik etti.

Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenen Galatasaray bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Maçın bitiş düdüğüyle Edirne'deki Galatasaraylı taraftarlar da sokaklara döküldü. Kentte Trakya Üniversitesi Ayşekadın Kampüsü civarında gençlerin yoğunlukta olduğu kafelerde maçları izleyenler, caddeye çıkarak meşaleleri yaktı. Uzun süre tezahürat yapan taraftarlara cadde üzerinden arabalarıyla geçen vatandaşlar da kornalar ve Galatasaray marşlarıyla destek verdi.

ATATÜRK ANITI'NA KADAR YÜRÜDÜLER

Kentte Trakya Üniversitesi Ayşekadın Kampüsü'nde buluşan taraftarlar sevinçlerinin ardından yürüyüşe geçti. Kent merkezindeki Atatürk Anıtı'na kadar yürüyen taraftarlar, Selimiye Camisi önünde durup Mimar Sinan heykelinde kısa süreli sevinç gösterisi yaptı. Yürüyüşe devam eden taraftarlar Atatürk anıtında saygı duruşunda bulunup İstiklal marşı okudu. Taraftarlar okudukları marşların ardından olaysız şekilde dağıldı.

POLİS GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Taraftarlar kentin dört bir köşesinde sevinçlerini arabalarıyla tur atarak yaşarken, polis ekipleriyse kavşaklarda güvenlik önlemi aldı. Taraftarları yer yer uyaran ekipler trafikte de kontrollü olarak geçişi sağladı.

TEKİRDAĞ'DA TARAFTAR SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Galatasaray'ın şampiyonunu ilan etmesi ile Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki Galatasaray taraftarı, sokağa dökülerek şampiyonluk sevincinde bulundu. Tekirdağ´ın Süleymanpaşa ilçesi, Cumhuriyet Meydanına inen taraftarlar yolu trafiğe kapattı. Toplanan kalabalık, konfeti patlatıp, meşaleler yakarak, takımının bayraklarıyla şampiyonluk sevinci yaşadı. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kutlamalardan görüntülerDHA-Spor Türkiye-Edirne Umut IŞIK Abdullah YALÇIN

2023-05-30 23:28:13



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