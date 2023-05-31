Edirne'de Toptancılar ve İmalatçılar Sitesi'nde yangın



Ali Can ZERAY-Umut IŞIK/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, Toptancılar ve İmalatçılar Sitesi'nde bir mobilya deposunda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede yanındaki depolara da sıçradı. Yangını söndürmek için itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.

Yangın, saat 10.00 sıralarında Edirne-Süloğlu ilçesi kara yolu üzerinde bulunan Edirne Toptancılar ve İmalatçılar Sitesi'ndeki bir mobilya deposunda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede çevresindeki diğer depolara da sıçradı. Depolardaki yatak ve mobilyalar alev alırken bölgeyi de duman kapladı. Yangına Edirne Belediyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangını söndürme çalışmaları devam ederken, çevre ilçelerden de takviye itfaiye ekipleri sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Umut IŞIK

2023-05-31 11:41:22



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