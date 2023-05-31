Edirne'de Toptancılar ve İmalatçılar Sitesi'nde yangın (2)



2 SAAT SÜREN ÇALIŞMA İLE KONTROL ALTINDA

Edirne'de Toptancılar ve İmalatçılar Sitesi'nde bir mobilya deposunda çıkan yangın, Edirne Belediyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekiplerinin 2 saat süren çalışması ile kontrol altına alındı. Bu çalışmalara, ilçe itfaiye ekipleri ile İl Özel İdaresi ve Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri de katıldı. Mobilya, temizlik ve gıda malzemelerinin olduğu depolar yanarken, depo sahipleri ile çevredekiler itfaiyenin yetersiz kaldığını belirterek, tepki gösterdi. Edirne Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin ile Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da bölgeye gelip, yetkililerden bilgi aldı. Bölgedeki soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY Umut IŞIK

2023-05-31 13:44:26



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