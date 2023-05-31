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Edirne'de Toptancılar ve İmalatçılar Sitesi'nde yangın (2)

DHA

Edirne'de Toptancılar ve İmalatçılar Sitesi'nde yangın (2)


2 SAAT SÜREN ÇALIŞMA İLE KONTROL ALTINDA
Edirne'de Toptancılar ve İmalatçılar Sitesi'nde bir mobilya deposunda çıkan yangın, Edirne Belediyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekiplerinin 2 saat süren çalışması ile kontrol altına alındı. Bu çalışmalara, ilçe itfaiye ekipleri ile İl Özel İdaresi ve Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri de katıldı. Mobilya, temizlik ve gıda malzemelerinin olduğu depolar yanarken, depo sahipleri ile çevredekiler itfaiyenin yetersiz kaldığını belirterek, tepki gösterdi. Edirne Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin ile Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da bölgeye gelip, yetkililerden bilgi aldı. Bölgedeki soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY Umut IŞIK
2023-05-31 13:44:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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