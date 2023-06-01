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Türkiye Üniversitelerarası Yağlı Güreş Şampiyonası'nda pehlivanlar er meydanında

DHA

Türkiye Üniversitelerarası Yağlı Güreş Şampiyonası'nda pehlivanlar er meydanında


Olgay GÜLER Umut IŞIK / EDİRNE, (DHA)TÜRK'ün ata sporu yağlı güreşin başkenti Edirne'de, bu yıl Türkiye genelinde ilk kez düzenlenen Türkiye Üniversitelerarası Yağlı Güreş Şampiyonası, törenle başladı. Toplam 8 üniversiteden 62 güreşçinin katıldığı etkinlikte pehlivanlar 6 boyda dereceye girmek için çayıra çıktı.
Trakya Üniversitesi, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ve Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilen, Türkiye'de üniversite sporları alanında bir ilk olma özelliği taşıyan Türkiye Üniversitelerarası Yağlı Güreş Şampiyonası, Edirne'de düzenlendi.
Organizasyonun açılış seremonisi, Trakya Üniversitesi Ayşekadın Kampüsü'nde çok amaçlı kullanılan çim sahada yapıldı. Açılışa Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Mehmet Günay, Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof.Dr. Erhan Tabakoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.
'BİR HAYALDİ, GERÇEK OLDU'
Organizasyona katılan güreşçilerin geçiş seremonisiyle başlayan etkinliğin açılışında konuşan Rektör Tabakoğlu, üniversite bünyesinde hayalini kurdukları bir etkinliği gerçekleştirdiklerini, bu nedenle çok mutlu olduklarını belirtti. Tabakoğlu, "Yağlı güreş özellikle Türk'ün biraz Avrupa topraklarındaki macerasını da anlatır. Bu anlamda da özel ve önemlidir. Ki Kırkpınar'ın da yapıldığı yer Edirne olması bizim bu Balkan sevdamızın, bu büyük sevdamızın da bir işaretidir. Bir hayaldi, gerçek oldu. Bugün yapar mıyız dediğimiz şeyi yapıyoruz. Çok mutluyum. Ata sporumuz güreş bizi biz yapan değerlerden. Burası artık kutsal bir mekan, dualı çayır" dedi.
'BİZİ BİZ YAPAN GÜREŞTİR'
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Mehmet Günay da, bugüne kadar yağlı güreş yarışması yapmamanın kendi eksiklikleri olduğunu ifade etti. Günay, "Geleneksel sporlarımızı ve özellikle de güreşimizi, yağlı güreşimizi üniversitelerde, gerek akademik olarak, gerekse sportif yarışma olarak yapmamamız bizim için çok büyük bir ayıptır, çok büyük bir eksiklik. Çünkü bizi biz yapan, Türk'ü Türk yapan, Türk'ün gücünü üç kıtaya yaymasını, adaletini, gücünü yaymasına sahip vesile olan işte Türk'ün güreşidir. İnşallah söz veriyoruz seneye biz buraya Balkanlardan da çocuklarımızı getireceğiz ve bu şampiyonayı uluslararası boyuta taşıyacağız. Bunu da gelenekselleştirmek istiyoruz. Bundan sonra hep Edirne'de olmasını istiyoruz. Çünkü Edirne'ye yakışır yağlı güreş Türkiye şampiyonası" diye konuştu.
'EDİRNE DEYİNCE AKLA KIRKPINAR VE YAĞLI GÜREŞ GELİR'
Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık ise organizasyonun ilk kez Edirne'de yapılmasından duyduğu mutluluğu söyledi. Kırbıyık, "Bu organizasyonun ilk defa yapılması ve ilimizde yapılması bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı. Bugün Türkiye'nin herhangi bir yerine gittiğinizde insanlara Edirne diye sorduğunuzda akla gelecek en önemli unsurlardan bir tanesi de muhakkak Kırkpınar ve yağlı güreş olacak. Bu bizim şehrimiz açısından, sahip olduğumuz medeniyet açısından, sahip olduğumuz kadim kültür açısından son derece önemli bir şey. Bu çerçevede de bugün düzenlenen organizasyonun hakikaten kıymetli ve önemli bir organizasyon olduğunu, yağlı güreşin sadece Edirne için Kırkpınar'dan ibaret olmadığını, bu tür etkinliklerle de bunun alanın her geçen gün genişleyeceğinin bir müjdesi olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.
GÜREŞÇİLER ÇAYIRA ÇIKTI
Konuşmaların ardından mehteran takımı ve halk oyunları gösterileri sergilendi. Gösterilerin ardından Deste Büyük, Küçük Orta Küçük, Küçük Orta Büyük, Büyük Orta, Başaltı ve Baş kategorilerinde güreşecek 62 güreşçi dualı çayıra çıktı. Güreşçiler, Kırkpınar'ın efsane cazgırı Şükrü Kayabaş'ın da aralarında bulunduğu cazgırlarca dualı çayıra salınıp güreşmeye başladı. Türkiye Üniversitelerarası Yağlı Güreş Şampiyonası'nda başpehlivan saat 17.00'da yapılacak başpehlivanlık final güreşiyle belli olacak.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Güreşlerden genel detaylar (drone)
Davul zurna ekibinden detay
Türk bayrağının geçişi 
Protokolden detay
Vali Kırbıyık konuşması
Federasyon Başkanı Günay konuşması
Rektör Tabakoğlu konuşması
Mehteran gösterisi
Güreşlerin başlaması
Güreşlerden detaylarDHA-Spor Türkiye-Edirne Olgay GÜLER Umut IŞIK
2023-06-01 14:22:25

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