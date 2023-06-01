Mahkeme, taş ocağı için 'ÇED gerekli değildir' kararını iptal etti; mahalleli göbek atarak kutladı



Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, yerleşim alanlarına 160 metre mesafedeki taş ocağına, Edirne Valiliği'nin verdiği 'ÇED gerekli değildir' kararına karşı bölge halkı, Edirne İdare Mahkemesi'nde açtığı iptal davasını kazandı. Mahalleli, mahkeme kararını göbek atarak kutladı.

Keşan ilçesinde, yerleşim alanlarına 160 metre mesafede bulunan ve geçen yıl yeniden faaliyete geçip 2 ay boyunca patlatmalı olarak çalıştığı iddia edilen taş ocağı, vatandaşların tepkisine neden oldu. Aşağı Zaferiye Mahallesi'nde yaşayanlar, ocağın çalıştığı süre boyunca basın açıklamalarıyla tepkilerini dile getirdi. Mahalleli bu süreçte, taş ocağı için verilen 'ÇED gerekli değildir' kararının iptaline yönelik de Edirne İdare Mahkemesi'ne başvurup dava açtı. Mahalleli davayı kazandı. Vatandaşlar, STK'ların da katılımıyla Yeni Mahalle'de mahkeme kararıyla ilgili basın açıklaması yaptı, çalan şarkılar eşliğinde göbek atarak kutladı.

'KARAR İPTAL EDİLDİ'

Keşan Kent Konseyi Başkanı Hasan Karagöz, mücadelenin noktalandığını belirterek, "Adalet, birilerinin dediği gibi 'Sakıncası yoktur' demedi. Edirne Valiliği'nin 'ÇED gerekli değildir' kararı iptal edildi. Yani artık bu gördüğümüz alan Yeni Mahalle ve Keşan halkına aittir. Mahkeme bir de Sarıkız Deresi ve Sarıkız çeşmesine vurgu yaptı. Bunlar tarihi değere sahiptir ve mutlaka değerlendirilmeli, restore edilmeli, güzelleştirilmeli. Kent konseyi olarak önümüzde böyle bir iş var. İlgili uzmanları devreye sokarak, projesini çizerek, belediye meclisinin ve belediye başkanının önüne koyacağız. Buranın mesire alanı olarak değerlendirilmesi için gerekli çalışmayı yapacağız" dedi.

'DAVAMIZDAKİ BİRÇOK HUKUKSUZLUK HAKLI GÖRÜLMÜŞ'

Vatandaşların avukatı Bülent Kaçar ise BOTAŞ'ın Yeni Mahalle'de taş ocaklarını kaçak olarak faaliyete geçirmesine, halkın şikayetlerine rağmen Edirne Valiliği tarafından verilen 'ÇED gerekli değildir' kararını, Edirne İdare Mahkemesi'nin davacıların itirazlarını kabul ederek iptal ettiğini söyledi. Kaçar, açıklamasında, "Tüm Keşan halkının can güvenliğini aylarca tehlikeye atan, halkın huzurunu ve sağlığını bozanlara hukuk bir kez daha 'dur' demiştir. Ancak yerel yönetimler ve idari makamlar, bu yargı kararlarından dolayı özeleştiri ve ders çıkaracaklar mı bilmiyoruz. Davamızdaki birçok hukuksuzluk, birçok talebimiz Edirne İdare Mahkemesi'nce haklı görülmüş ve bu kaçak, ruhsatsız taş ocağı faaliyetinin halka rağmen gerçekleştirilmesini birçok açıdan da iptal kararına gerekçe olarak yazmıştır. Taş ocağından Saros FSRU Gemi İskelesi'ne malzeme alınması, taşınması sırasında toz emisyonu ve taşıma yüküyle ilgili kapsamlı çalışma yapılmadığından, proje alanının yerleşim yerlerine yakınlığı sebebiyle oluşturduğu ses seviyesini, çevresindeki insanlara olumsuz etkilemesinden, çevrede tarımsal faaliyetin olumsuz etkilenmesinden, su kaynaklarına verilecek zararlara birçok açıdan bu hukuksuzluk ve Edirne Valiliği'nce verilen 'ÇED gerekli değildir' kararının bilimsel esaslara ve mevzuata aykırılığı tespit edilmiş ve Edirne İdare Mahkemesi heyeti oy birliğiyle bu hukuksuz, halkın itirazlarına dahi değer ve zaman verilmeden uygulanmış, ÇED'siz süreci iptal edilerek halkın itirazları yargı önünde haklı bulunmuştur" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2023-06-01 15:15:09



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.