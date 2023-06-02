Edirne'de 17 terör şüphelisi yakalandı

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Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de son 1 haftada Yunanistan'a kaçmaya çalışan 17 terör şüphelisi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile hudut birliklerinin çalışmaları kapsamında; son 1 haftada Yunanistan'a kaçmak isteyen 17 FETÖ/PDY, PKK/KCK, DEAŞ ve MLKP şüphelisi yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Jandarma ekipleri ayrıca emniyet ve asayiş faaliyetleri kapsamında; son 1 haftada hakkında kayıp kaydı ve yakalama kararı olan 1'i yabancı uyruklu 43 kişiyi gözaltına aldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2023-06-02 10:40:55



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