Edirne'nin meşhur tava ciğerinde tavan fiyat delindi; porsiyonu 160 TL'ye çıktı

Edirne'de Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (EDESOB) ile Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'na (ETSO) bağlı ciğerci esnafının talebiyle, ocak ayında kentin meşhur lezzeti tava ciğerine 120 lira tavan fiyat uygulaması getirildi. Aradan geçen 5 aylık sürecin ardından kentte bazı ciğerci esnafı, girdi maliyetlerini gerekçe gösterip ciğerin porsiyonunu 140 lira ile 160 lira arasında değişen fiyatta satmaya başladı. Bu süreçte ciğere zam verme yetkisi bulunan EDESOB ile ETSO'dan yeni fiyat tarifesi çıkmazken, esnaf kendi kendine zam yaptı.

'TARİFENİN ÜSTÜNDE SATILIYOR'

ETSO Başkanı Sezai Irmak, şu anda zam yapan esnafın ciğeri tarifenin üstünde sattığını ve denetlenmesi gerektiğini belirterek, "Edirne'de 120 TL olarak daha önce tarife vermiştik. Bize müracaat eder ciğerci esnafı, köfteci esnafı. İlgili komitelerimiz var, orada fiyatlar, maliyet değerlendirilir. O değerlendirme neticesi yönetime gelir ve fiyat tespiti yapılır, tarife verilir odamızdan. Tarife dışı bir uygulama varsa bunu denetleyecek başka birimler var. İl Ticaret Müdürlüğü, Belediye Zabıta Müdürlüğü, bunların ekiplerinin görevleri fiyatları denetlemek. Bizim işimiz değil yani. Şu anda tarifenin üzerinde satılıyor" dedi.

Kendilerine yeni tarifeyle ilgili müracaat olmadığını söyleyen Irmak, "Bizim aynı sektörden komitede yetkili arkadaşlarımız var. Onlar değerlendiriyor bu fiyatları. Uygun gördüklerinde yönetimimize geliyor ve tarife veriyoruz. Böyle müracaat olmadı. En son verdiğimiz tarife 120 lira, üzerinde satıyorlarsa ilgili kurum, kuruluşlar konuya girecek. Yani tarifenin üzerine çıkan arkadaşlar olduğunu duyuyoruz. Herkes kafasına göre fiyat yapmamalı" diye konuştu.

'YASAL DEĞİL, SATMAMALARI LAZIM'

EDESOB Başkanı Kemal Cingöz de tarife üstü satışın yasal olmadığını söyleyerek, "Bunlar yasal değil, satmamaları lazım. Belediye ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün mutlaka denetleme yapması lazım. Bize şu ana kadar bir zam talebi gelmedi, talep etsinler biz de zam verelim. Bana göre onlar haklı, biz onlara tarife verdiğimizden bugüne ürünlere müthiş zam geldi. Doğal olarak onlar da fiyatı artırdılar ama sonuç olarak şu ana kadar bir talep gelmedi. Gelir mi gelmez mi bilemiyorum" ifadelerini kullandı.

'ZAMMIN HEM BİZE HEM MÜŞTERİYE ZARARI VAR'

Edirne'de ciğercilik yapan esnaf Kemal İmrak, kendilerinin ciğeri 120 liradan satmaya devam ettiklerini söyleyerek, "Şu anda resmi fiyatımız 120 lira, 160 lira satan arkadaşların da olduğunu duyuyoruz ama olmaması lazım. Bizim tarifemiz belli. Ben 40 yıldır bu işin içerisindeyim. Ne zaman fiyatlarda artış olursa sakatatçı geliyor, 10 lira artış yapıyor. Biz bunun imalatçısıyız. Ne yazık ki sakatat ve kasap tek ele düşmüş durumda. Onun da etkisi var. Ben 120 olarak kalması gerekir diye düşünüyorum. Fiyatlar yerinde tabi ki durmuyor. Serbest piyasadan yararlanıp arttırmaya çalışıyor bazıları. Bunun hem gelen misafirlere hem de bize zararı var. 5 lira 10 lira artırarak müşteri kaybediyoruz" dedi.

'YARIN NE OLACAĞINI GÖREMİYORUZ'

Ciğerci esnafı Erdal Akgün de gelen girdi maliyetlerine yetişemedikleri için ciğerin porsiyonunu 140 lira yaptıklarını kaydederek, "Şu anda biz 140 liraya veriyoruz ciğeri ama aldığımız ham ciğer her gün zam görüyor. Esnaf olarak bunun çok üzüntüsünü çekiyoruz. Edirne'ye gelen turistlerin 'fiyat ne kadar?' dediğinde kapıdan dönmesinin üzüntüsünü yaşıyoruz. Burada olan, yerli turiste oluyor. İnanın bunun çok büyük üzüntüsü var üstümüzde. Maalesef zamların önüne geçemiyoruz. En son 1-1,5 ay önce zam yapmıştık. Yağ fiyatlarında hafif bir artış var, özellikle de ciğer fiyatlarının artması bu durumu tetikledi. Yarın ne olacağını göremiyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY Umut IŞIK

