11 yaşındaki çocuk, tabancayla fotoğraf çekilirken kazara akrabasını öldürdü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ali Can ZERAYOlgay GÜLER/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de 11 yaşındaki Y.D., evinin önünde fotoğraf çekilmek isterken elindeki tabancanın kazara ateş alması sonucu akrabası Naz Gürateş'i (16) vurarak öldürdü.

Olay, akşam saatlerinde Menzilahir Mahallesi Taşköprü Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Y.D. ve akrabası Naz Gürateş, anannesinin evinin önünde tabancayla fotoğraf çekilmek istedi. İkili fotoğraf çekilirken, bu sırada Y.D.'nin elindeki tabanca kazara ateş aldı. Merminin isabet ettiği Naz Gürateş kanlar içerisinde kalırken, Y.D. ise olay yerinden kaçtı. Gürateş, mahalleli tarafından özel araçla hastaneye götürüldü. Kentteki özel bir hastanenin acil servisinde müdahale edilen Gürateş, kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan Y.D., 1 saatlik çalışmanın ardından yakalanıp, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ali Can ZERAYOlgay GÜLER

2023-06-03 01:04:08



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.